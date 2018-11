A Napoli la trentaduesima edizione di «Flebologia oggi»

Bellezza e benessere delle gambe, dagli inestetismi degli arti inferiori fino agli interventi di chirurgia mininvasiva, passando per una corretta alimentazione, sono i temi al centro della 32° edizione di “Flebologia Oggi”, il meeting scientifico promosso daLanfranco Scaramuzzino, chirurgo vascolare dell’Ospedale Internazionale di Napoli e curato da Luca Scaramuzzino con il supporto organizzativo di EMS Group, in programma sabato 10 novembre 2018 (ore 8.30) a Napoli, al Museo della Pace. “La cura delle gambe non è più una richiesta solo delle giovani donne ma anche delle over 70 e degli uomini. La mininvasività delle tecniche chirurgiche attuali permette inoltre di ridurre tempi e rischi di intervento”, spiega Lanfranco Scaramuzzino. Previsti relazioni e interventi, tra gli altri, di Stefania Montagnani, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport dell’Università “Federico II” di Napoli; Gennaro Quarto, presidente della Società Italiana di Flebologia; Francesco Spinelli, primario di Chirurgia Vascolare del Campus Biomedico di Roma. Le nutrizioniste Brunella Guida e Adriana Carotenuto relazioneranno durante la sessione “Bellezza e Benessere”.

Giovedì 8 Novembre 2018, 17:24

