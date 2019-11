Napoli, libri in cambio di plastica: coinvolti trecento studenti

Libri in cambio di plastica. L'iniziativa parte da: biblioteca Universitaria, associazione Mine Creative, dall'Associazione Annalisa Durante, Assogioca, Legambiente, Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II ed l Teatrini, e coinvolge le scuoleAdelaide Ristori, Bovio Colletta e Oberdan.



Docenti, studenti e volontari saranno i primi soggetti del Patto Locale per la Lettura Reading Forcella e daranno il via a una serie di iniziative. Quella di domani d29 novembre consiste nella donazione di libri alle classi che si organizzeranno nel raccogliere la plastica e a riutilizzarla in laboratori creativi.



Oltre 300 bambini sono attesi presso la Biblioteca Universitaria di via Paladino, per ricevere libri in cambio della plastica, in attuazione della Campagna Plastic free For culture lanciata dal Reading Forcella. I libri saranno offerti dalla libreria A&M Bookstore che ha aderito all'iniziativa. Seguirà la rappresentazione delle favole animate di Rodari, in collaborazione con I Teatrini, all'interno della splendida grande sala di lettura della Biblioteca, mentre il 12 e 13 dicembre si proseguirà con i laboratori "In una Capanna di libri" per il riutilizzo artistico della plastica raccolta.



«Forcella ed il centro storico hanno bisogno di iniziative positive come queste per attuare lentamente ma in maniera continuativa un cambiamento di cultura e di mentalità " dice il presidente dell'Associazione Annalisa Durante Giuseppe Perna, il quale ha ricordato che il 29 novembre si terrà anche una manifestazione pubblica, intitolata "Fuoco amico», per sottolineare che il NO alla violenza passa attraverso il SI alla cultura, alla cittadinanza attiva e al rispetto dei luoghi in cui viviamo. Ultimo aggiornamento: 10:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA