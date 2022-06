Capri, al via la rassegna del cinema svedese a Villa San Michele

Lo spirito di Axel Munthe aleggia domani su Villa San Michele, la casa museo che il medico scrittore ha donato all’Isola, che ospita la prima edizione della rassegna “Swedish Film Goes Capri”. Il Festival di cinema svedese in collaborazione con l’Ambasciata di Svezia in Italia dal 9 all’11 giugno. Tra gli ospiti attori, giornalisti, registi ed atleti: Alessandra Mastronardi, Ivan Zazzaroni, Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Martin Bengtsson, Kristina Lindström, Kristian Petri e l’ambasciatore di Svezia in Italia Jan Björklund. Il festival di Cinema svedese a Villa San Michele è stato organizzato dalla Fondazione Axel Munthe, diretta dalla soprintendente Kristina Kappelin, con il patrocinio del Consolato di Svezia, della Regione Campania, della Città di Capri, del Comune di Anacapri, della SIAE, dell’Ambasciata di Svezia e in collaborazione con Capri Palace Jumeirah, e Staiano Tour Capri. Alla presentazione della rassegna la soprintendente Kristina Kappelin ha dichiarato: “Festeggiamo i successi del cinema svedese nel mondo grazie alla recente vittoria della Palma d’Oro a Cannes del regista Ruben Östlund, borsista a Villa San Michele nel 2016, di cui auspichiamo di avere un video saluto. Note personalità dello spettacolo, sia svedesi che italiane, parteciperanno alla prima edizione di Swedish Film Goes Capri per introdurre le proiezioni. Personalmente, sono particolarmente felice di contribuire alla creazione di ponti culturali tra la Svezia e l’Italia e, in questo modo, all’offerta culturale dell’isola di Capri”. Dopo l’apertura di domani con il documentario Children of the Enemy diretto da Gorki Glaser-Müller le proiezioni continueranno venerdì 10 giugno alle ore 20 la pellicola Tigers di Ronnie Sandahl, premiata al Roma Film Festival, sarà anticipata da un dibattito tra il giocatore di calcio Martin Bengtsson e il giornalista Ivan Zazzaroni. Ispirato alla vita dello sportivo svedese, ex prodigio dell’Inter, il lungometraggio affronta la sua depressione durante la carriera in Italia a causa dei compagni che come tigri sono pronti a sbranarsi tra loro. Ultima giornata sabato 11 giugno, alle 20.00 sarà proiettato il film Il ragazzo più bello del mondo, in sala saranno presenti i registi Kristina Lindström e Kristian Petri e l’ambasciatore di Svezia in Italia Jan Björklund. La pellicola sarà introdotta da un incontro che vedrà protagonisti gli attori Alessandra Mastronardi, Erasmo Genzini e Michele Rosiello che si racconteranno.

Il film è dedicato alla vita di Björn Andrésen, adolescente scelto da Luchino Visconti come interprete principale del film Morte a Venezia. Il successo inaspettato e travolgente ne ha sconvolto la vita, essendo, allora, un giovanissimo interprete alla ribalta mondiale. La soprintendente Kappellin in una sua dichiarazione ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prima rassegna di cinema svedese a Capri: “siamo contenti di poter offrire una esperienza cinematografica come questa; – ha sottolineato la soprintendente di Villa San Michele - Film svedesi sotto le stelle, nella cornice suggestiva del nostro bellissimo istituto Villa San Michele. Il cinema è uno dei settori creativi più importanti della Svezia. I successi guadagnati all’estero, in primis durante il recente Festival a Cannes, sono la prova dell’altissima qualità delle pellicole scelte”.