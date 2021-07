Dal primo agosto al 14 settembre Città della Scienza va in vancanza, ma non abbanona il suo pubblico di appassionati di scienza.

Per tutto il mese di agosto sarà possibile possibile seguire, sui diversi canali social, notizie scientifiche e approfondimenti e ritrovare on line le attività più interessanti proposte nel corso dell’anno.

Tanta scienza in formato leggero e divertente, anche in vacanza, per tutte le età.