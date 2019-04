Comicon, incontro con GIPI all'Accademia di Belle Arti

Martedì 23 Aprile 2019, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 24 aprile alle 11.30 l'Accademia di Belle Arti di Napoli in Aula Magna, in collaborazione col XXI Salone Internazionale del Fumetto e l’Accademia di Belle Arti di Napoli GIPI (Gian Alfonso Pacinotti), il Magister del COMICON 2019 racconterà il suo percorso artistico di autore di Graphic novel, illustratore e regista. Interventi a cura di Mario Punzo, Sergio Brancato, Diego Del Pozzo, Stefano Incerti. Per info: Scuola Italiana di Comix, Via Atri 21, NA. 081 459643 info@scuolacomix.netPer info: Scuola Italiana di Comix, Via Atri 21, NA. 081 459643 info@scuolacomix.net