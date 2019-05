«Fatti di camorra» a Marano si presenta il libro di Giancarlo Siani

Mercoledì 22 Maggio 2019, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani, 23 maggio, Marano ricorda la strage di Capaci discutendo di legalità e presentando gli scritti di Giancarlo Siani, il cronista del Mattino ammazzato dalla camorra, raccolti nel libro "Fatti di camorra", edizioni Iod.L'incontro si terrà alle ore 18 presso l'auditorium Siani in via Giovanni Falcone. Alla presentazione degli scritti giornalistici di Giancarlo Siani raccolti nel libro Fatti di camorra, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Marano Rodolfo Visconti e dell'assessore alla legalità, Floriana Trematerra, parteciperanno Paolo Siani, Armando D'Alterio, Daniela De Crescenzo, Marcello Ravveduto, Geppino Fiorenza."Presentare qui gli articoli e le inchieste di Giancarlo dopo 34 anni dalla sua morte per mano della camorra è motivo di grande riscatto per l'intera città di Marano. Ma anche un impegno pubblico per tutti, in modo particolare per le istituzioni locali, nella lotta contro i clan della camorra e la cultura mafiosa.#noninvano", scrivono gli organizzatori dell'evento.