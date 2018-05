«Festa dei Musei 2018»: raffica di eventi il 19 ed il 20 maggio al MANN

Lunedì 14 Maggio 2018, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 17:31

Al via l’edizione 2018 della Festa dei Musei: sabato e domenica prossima (19 e 20 maggio) saranno tante le iniziative che, al MANN, verranno riservate agli appassionati dell’archeologia e dell’arte.Come nelle precedenti edizioni, inoltre, sarà prevista un’apertura straordinaria serale (dalle 19.30 sino alle 23) al prezzo simbolico di 1 euro, eccetto le riduzioni e le gratuità previste per legge.Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli sceglierà di declinare il tema di quest’anno, dedicato all’iperconnesione con nuovi pubblici grazie a nuovi approcci comunicativi, in modo polisemantico: il legame con il territorio, il trait d’union fra passato e presente, il dialogo intergenerazionale, l’integrazione culturale rappresenteranno i diversi aspetti in cui si rifletterà l’iperconnessione nel nostro milieu museale.La manifestazione sarà inaugurata sabato 19 maggio con la visita tematica “Alza gli occhi al cielo” per scoprire la bellezza dei soffitti e delle volte del Museo (programmazione diurna: ore 10.30 e 12; replica serale per la “Notte dei musei”: ore 20.30): il percorso, curato dal personale del MANN, sarà finalizzato a connettere l’immaginario del pubblico con una dimensione meno conosciuta della brand essence museale (la partecipazione alla visita sarà inclusa nel biglietto di ingresso al Museo, prenotando al Servizio Educativo- tel: 0814422328 sino al venerdì ed all’Ufficio Informazioni MANN- tel: 0814422149 durante la giornata di sabato 19 maggio).Sabato pomeriggio, alle 17 in Sala conferenze, spazio al dibattito sul Museo di ieri e di oggi, grazie alla presentazione del volume di Anna Rocco, “Catalogo della suppellettile bronzea di uso domestico del Museo Nazionale di Napoli”, a cura di Nella Castiglione Morelli (Bibliopolis Edizioni): il dibattito sul testo, vera e propria full immersion nella memoria storica del MANN, sarà introdotto da Giuseppe Maggi e Valeria Sampaolo, entrambe figure che hanno segnato la vita del nostro Museo, e dall’archeologo Laurentino Garcia y Garcia (la partecipazione all’incontro sarà libera, prenotando al Servizio Educativo- tel: 0814422328 sino al venerdì ed all’Ufficio Informazioni MANN- tel: 0814422149 durante la giornata di sabato 19 maggio).La “Notte dei Musei” sabato 19 sarà arricchita anche da altre offerte culturali: da un lato, gli amanti dell’archeologia potranno avere l’occasione unica di connettersi ad una delle più concrete esperienze di vita museale, visitando i laboratori di restauro del MANN (due i turni di visita, alle 20.30 ed alle 22; prenotazioni, sino al venerdì, al Servizio educativo- tel. 0814422328; nella giornata di sabato: Ufficio informazioni-0814422149; ingresso speciale 1 euro); d’altro canto, chi cerca contaminationes fra forme musicali diverse, potrà assistere, alle 21.30 nel Giardino delle Fontane, al concerto dei Blue Caravan che, con Raffaele Cardone e Federica Sciola, da sempre amano viaggiare tra sonorità jazz, rock e ritmi tradizionali (ingresso speciale al costo di 1 euro).Ancora, in ambo le giornate di sabato 19 e domenica 20 maggio (orario 10-16), i visitatori del MANN godranno degli approfondimenti curati, nell’ambito dell’Alternanza Scuola/lavoro, dagli alunni del Liceo Vittorini: quale migliore occasione per “iperconnettere” adulti e giovani generazioni in un focus ad hoc su mosaici e Villa dei Papiri?Saranno tre, infine, le proposte concentrate nella mattinata di domenica 20 maggio: alle 9, appuntamento per il Laboratorio “Uno come me”, costruito da F. Cerami e T. Teperino per i giovani migranti della cooperativa “Samira” (per informazioni, rivolgersi al Servizio Educativo- tel: 0814422328); alle 10.30, grazie alla rete ExtraMANN ed alle connessioni stabilite dal nostro Museo con il territorio,scoperta degli Ipogei ellenistici nel quartiere Sanità, a cura dell’associazione Celanapoli (il biglietto sarà scontato con il ticket d’ingresso del MANN e, per informazioni, ci si dovrà rivolgere al numero 347.5597231); infine, alle 11, “Museo in festa!”, visita-gioco per bimbi dai 4 ai 6 anni, inserita nel programma “Mannforkids” (appuntamento al Punto informazioni del MANN; ingresso gratuito per i bimbi e per un solo accompagnatore; dal secondo accompagnatore ingresso con biglietto del museo. Prenotazioni allo 081.4422328- lunedì-venerdì; 081.4422149- sabato edomenica).Al di là della programmazione culturale, che renderà più ricca la vita del Museo nel prossimo fine settimana, il MANN, per dialogare con il pubblico, racconterà la manifestazione sui canali social, grazie agli hashtag #FestaDeiMusei2018 #FDM18 #NotteDeiMusei2018 #NDM18 #museitaliani: la “Festa dei Musei”, così, sarà un momento non solo di iperconnessione, ma di vera e propria condivisione.