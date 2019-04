Fondazione Pietà de' Turchini e la «Musica in Purgatorio»

Giovedì 4 Aprile 2019, 14:40

La Turchini Edizioni a Napoli Città Libro 2019. Sabato 6 aprile alle ore 18 nella Sala Ponente di Castel Sant’Elmo (via Tito Angelini 22, Napoli), la conferenza-concerto, promossa dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, per presentare l’ultimo titolo del catalogo Turchini Edizioni Saggi: “Musica in Purgatorio. La vita Musicale nella Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco dalla fondazione alla fine del XVIII secolo”, a cura di Giacomo Sances, è il viaggio musicale intrapreso attraverso lo spoglio sistematico del cospicuo materiale custodito presso l’archivio della chiesa nota ai napoletani come del Purgatorio ad Arco. Lo studio di Sances getta luce sulle scritture per compagini vocali e strumentali ricostruite per i due secoli indagati e per il calendario liturgico d’elezione, ovvero quello della Settimana Santa e delle festività legate al culto dei morti, come il “Carnevaletto dei Morti” previsto nel corso del carnevale, pratica abbastanza diffusa sul territorio partenopeo.Il volume sarà presentato insieme all’edizione critica delle Lamentazioni di Gaetano e Gennaro Manna, per la collana di partiture, a cura dello stesso Gaetano Sances e di Emanuele Cardi. Le note delle Lamentazioni testimoniano il legame con il Purgatorio ad Arco della “dinastia” dei Manna, corposa famiglia di artigiani della musica sacra del Barocco napoletano, che furono fedeli fornitori di suoni per l’edificio di culto del Decumano Maggiore, componendo per alcuni dei più famosi esecutori del loro tempo, tra i quali forse il leggendario castrato Caffarelli, al secolo Gaetano Majorano.A completare l’evento, la performance del virtuoso del mandolino storico Mauro Squillante. I biglietti sono acquistabili sul posto o su www.napolicittalibro.itI volumi portano a compimento un progetto iniziato nel 2016 con la registrazione delle pagine di Gaetano e Gennaro Manna interpretate dalla voce di Silvia Frigato con la direzione di Emanuele Cardi, per la collana discografica curata dalla Pietà de’ Turchini, edita da Arcana-Outhere, arricchita dalle opere di Mimmo Jodice in copertina.A raccontare al pubblico la genesi dei libri e i loro contenuti ci saranno il musicologo Paolo Giovanni Maione e Daniela D’acunto, responsabile amministrativa dell’Opera Pia del Purgatorio ad Arco, il cui archivio ha fornito a Sances i materiali per la stesura del suo saggio.Con l’occasione saranno anche annunciate le prossime imprese editoriali, come il poderoso volume sul Seicento, per la collana dedicata alla Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli, la cui presentazione ufficiale si terrà nell’ambito della prossima edizione del Festival di Utrecht, dedicata a Napoli. In quella preziosa cornice i Talenti Vulcanici, l’ensemble di musica antica della Fondazione Pietà de’ Turchini, eseguirà lo Stabat Mater di Nicola Bonifacio Logroscino la cui incisione discografica, realizzata lo scorso anno per Arcana Outhere, sarà lanciata sul mercato a Pasqua.Fondata nel 2003, la Turchini Edizioni si connota per lo spiccato interesse nel campo delle discipline della musica e dello spettacolo, attraverso la pubblicazione di saggi, edizioni critiche di partiture, volumi miscellanei su tematiche afferenti ai vari aspetti delle arti della scena. L’idea fondante deriva dalla consapevolezza che la valorizzazione del patrimonio musicale e teatrale napoletano, soprattutto quello relativo ai secoli XVII e XIX, sia essenziale e funzionale ad una maggiore comprensione e valorizzazione di fenomeni di altri centri europei ed extraeuropei, con cui Napoli da sempre ha dialogato. Ulteriore caratteristica è quella di avere privilegiato motivi e protagonisti della scena e della vita musicale finora poco sondati.