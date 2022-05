Al Gambrinus presentazione del libro “Posso offrirti un caffè?”

Mercoledì 25 maggio, alle 18:30, la sala del tè del gran caffè Gambrinus ospita la presentazione del libro “Posso offrirti un caffè?” di Domenico Raio e Dario Assisi. Domenico Raio, direttore di diversi periodici, si occupa di comunicazione e accoglienza turistica e ha pubblicato numerose opere di narrativa umoristica e di fotografia. Dario Assisi si occupa di fotografia, pittura e grafica. Ha pubblicato diversi libri fotografici di successo. È autore di opere concettuali materiche riconducibili ad aspetti del costume napoletano. Con gli autori interviene il critico letterario Vittorio Gennarini.

“Posso offrirti un caffè?”, scritto in italiano e tradotto in inglese, è un testo agile e divertente sui diversi modi e luoghi e le occasioni per gustare un buon caffè a Napoli. Un lavoro editoriale, suddiviso in venti capitoli, che, con parole e fotografie a colori e in bianco e nero, descrive il significato più autentico di un rito partenopeo.