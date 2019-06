«I love Ischia», al via la grande kermesse di eventi

Domenica 23 Giugno 2019, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ischia. Meta di migliaia di turisti l’anno, l’isola d’Ischia rappresenta ed è per il popolo napoletano e non solo, uno dei suoi fiori all’occhiello. Appartenente all’arcipelago delle isole Flegree della città di Napoli, insieme a Procida e Capri, è da sempre la più grande isola di quest’ultime. Di lei in tanti se ne sono innamorati, da illustri artisti, al popolo: nessuno riesce a non rimanere incantato da questo scorcio di terra in mezzo al mare. Maestosa, ma semplice e umile allo stesso tempo, Ischia nasconde verità, storia, arte, cultura e spettacolo tra i suoi promontori e il mare sul quale galleggia quasi indisturbata dal tempo che passa.E non è certo un caso se, proprio su queste splendide acque, si danno appuntamento uomini del cinema e dello spettacolo, nonché ideatori di grandi eventi che da giugno a settembre spopolano sull’isola. Tra gli incontri più rappresentativi e prossimi dell’isola, l’Ischia Global Film & Music Fest dal 14 al 21 luglio: una rassegna cinematografica, con un nutrito cartellone di proiezioni, premiazioni a personaggi della musica, dello spettacolo e del cinema ideata e organizzata da Pascal Vicedomini. Il 25 luglio invece, torna il premio “I Love Ischia” ideato e organizzato da Franco Cavallaro con la collaborazione di Luisanna Tuti e presentato da Maria Giovanna Elmi. Da undici anni, infatti, ad Ischia alcuni imprenditori e Associazioni di Categoria, attraverso il Consorzio Operatori Turistici Ischia dedicano un riconoscimento speciale ai giornalisti e ospiti illustri che, hanno contribuito a divulgare e apprezzare le risorse naturali e culturali che questa isola offre. Il 26 luglio è la volta della storica festa di Sant’Anna nella baia, dove sorge il Castello Aragonese, ad Ischia Ponte.Insomma soggiornare sull’isola d’Ischia è un po’ come sognare e lasciarsi andare tra il sacro e profano, tra leggende e vite reali, in un piccolo, ma grande mondo, fatto da persone squisite che aprono le proprie case a chiunque abbia voglia di vivere un’emozione. Emozioni che hanno incantato poeti, scrittori come Pablo Neruda, Pasolini, Truman Capote che negli anni ’40 la definì “l’isola senza tempo”, oppure il più recente Erri De Luca: «Non è un luogo di reclusione, ma apertura... E il mare é prolungamento dell’anima dove nuotare e conoscersi». Ischia è famosa per il suo mare cristallino, per le note località balneari e per i bellissimi negozi sul lungomare, ma soprattutto per le sue terme. Sbarcare sull’isola e non concedersi un momento di relax e un toccasana come quello delle sue acque termali, è pura follia, soprattutto se si pensa che esse sono ben conosciute e utilizzate fin dall’antichità. Da Garibaldi a Cavour a Toscanini, sono tanti i personaggi celebri che vi hanno soggiornato e che oggi continuano a giungere sull’isola. Tra i vicoli, infatti, soprattutto di questi tempi, è facile incontrare Leonardo Di Caprio, Naomi Campbell, Mariah Carey e tanti altri vip che ogni anno si rifugiano qui. Tra i parchi termali più suggestivi dell’isola, c’è sicuramente il Castiglione, che si trova a metà strada tra Ischia Porto e Casamicciola ed è l’unico dell’isola che offre, da sempre, ospitalità completa al suo interno, hotel compreso. Il Parco Termale Castiglione ha, inoltre, una peculiarità che subito colpisce il visitatore: una funicolare con la quale si scende dalle biglietterie alle piscine. Circondato da una vasta macchia di vegetazione mediterranea, dispone di 10 piscine di cui 8 termali, piscine Kneipp, sauna naturale, idromassaggi ed un reparto per cure termali dove è possibile praticare fangobalneoterapia, cure inalatorie e massoterapia con l'assistenza di terapisti qualificati e medici specialisti. Il ristorante del parco offre un’ottima cucina e una discesa al mare con tanto di pontile, dove prendere il sole su sedie a sdraio e lettini.