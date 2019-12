Il terzo compleanno del giornale online Mardeisargassi con Tiziano Scarpa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì 17 dicembre, dalle ore 19, il quotidiano online Mar dei Sargassi ( www.mardeisargassi.it ) festeggerà il suo terzo compleanno. Per l’occasione, ospite d’onore sarà Tiziano Scarpa, Premio Strega 2009, che ripercorrerà il suo trascorso in minimum fax. La storica casa editrice che, quest’anno ha compiuto il suo 25esimo anniversario, ha infatti scelto Napoli per celebrare l’importante traguardo. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale L’Anguilla (editore di MdS), si terrà presso lo Slash+, in via Gemito 20, e vedrà la partecipazione straordinaria degli Archetipo Ensemble, formazione acustica da molti anni presente sulla scena nazionale e internazionale con il suo repertorio di melodie mediterranee e dell’attivista Mina Welby, Presidente dell’Associazione Luca Coscioni. La serata avrà scopo di raccolta fondi.Tiziano Scarpa è autore di romanzi e poesie tradotti in tutto il mondo. Vincitore nel 2009 del Premio Strega con Stabat Mater, scrittore e lettore di opere per il teatro. Scarpa intratterrà gli ospiti con le filastrocche del suo celebre libro “Una libellula di città”.