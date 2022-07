“ll tempo del cuore”, il libro di Elvira Frojo a Ischia

Dopo la pandemia, tornano i grandi eventi nel borgo isolano che, per 38 edizioni, fino al 2019, ha ospitato una suggestiva rievocazione storica, con corteo in costumi d’epoca, organizzata dalla Pro Sant’Alessandro. Tra gli appuntamenti: domani, venerdì 15 luglio 2022 alle ore 19 a Ischia, a borgo sant’Alessandro, sul sagrato dell’omonima chiesetta, sarà presentato il libro “Il tempo del cuore. Il Galateo delle donne imperfette”, scritto dalla giornalista Elvira Frojo, napoletana residente a Roma, che ha scelto l’isola verde come luogo dell’anima.

L’iniziativa è promossa dalla locale sezione Fidapa, presieduta dalla sociologa Cinzia Stoppiello, in collaborazione con l’associazione Pro Sant’Alessandro. Ideatrice della serata la past presidente nazionale Fidapa, Caterina Mazzella; organizzatrice la docente, specializzata in storia dell’arte medievale e moderna, Stefania Napoleone. Con l’autrice interverranno l’esperta d’arte contemporanea Anna Di Corcia e l’immunobiologa Paola Di Meglio.