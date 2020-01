«Lo spettacolo dei libri», al Clubino «L'uovo di Virgilio» di Del Tufo e Siano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdì 31 Gennaio alle 21 al Circolo Culturale "Il Clubino" (via Luca Giordano 73 - Napoli) ci sarà l'inaugurazione della seconda edizione della rassegna "Lo Spettacolo dei Libri" ideata e diretta dal giornalista Roberto Conte. Cibo, Cinema, Musica e Teatro per presentare un libro in modo dinamico ed originale. Stavolta 'in scena' ci saranno misteri e le leggende di Napoli attraverso le pagine del volume di Vittorio del Tufo e Sergio Siano "L'Uovo di Virgilio" (Rogiosi Editore). Ingresso e cena 10 euro. Info, programma completo e contatti per prenotare qui