La mostra “Luce e sangue” in anteprima nella Cappella del Tesoro di San Gennaro

Venerdì 15 dicembre alle ore 10:00 ci sarà in anteprima la presentazione della mostra “Luce e sangue” di Nicola Samorì a cura di Demetrio Paparoni che si terrà presso la Sacrestia della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro. L’esposizione a Napoli aprirà al pubblico sabato 16 dicembre.

Insieme all’artista e al curatore, interverranno Eike Schmidt, storico dell’arte, direttore delle Gallerie degli Uffizi, Riccardo Imperiali di Francavilla, Deputato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Francesca Ummarino, Direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro e Francesco Imperiali di Francavilla.

Si potranno ammirare in anteprima le due opere realizzate dall’artista per il Tesoro di San Gennaro, in dialogo con i quadri di Jusepe de Ribera e Luca Giordano.

La mostra è declinata in contemporanea a Napoli e a Siracusa dal 6 dicembre al 7 gennaio 2024: una doppia esposizione nei due siti simbolo della devozione per San Gennaro e Santa Lucia.