Rione Sanità, «Dal tappeto alle stelle» per costruire un futuro inclusivo

Nel Rione Sanità, una nuova esperienza di inclusione sportiva prende vita con il progetto «Dal Tappeto alle Stelle: percorsi di aggregazione sportiva per l’inclusione dei giovani del Rione Sanità», che verrà presentato venerdì 15 dicembre alle ore 15.30 presso la Casa di Quartiere Cristallini 73, già centro polifunzionale della III Municipalità di Napoli, alla presenza di Carlo Mazzola, presidente di Fondazione Mazzola, Elisa Furnari presidente di Fondazione Èbbene, Pasquale Calemme presidente della Fondazione di Comunità San Gennaro e Fabio Greco presidente della III Municipalità del Comune di Napoli.

Il progetto, realizzato dalla sinergia con Fondazione Ebbene e finanziato da Fondazione Mazzola, incrementa gli interventi di riqualificazione degli spazi della Casa di Quartiere Cristallini 73, ex mendicicomio del Comune di Napoli, e ne amplia le attività con l'introduzione dei corsi di arrampicata, che saranno tenuti da atleti esperti della realtà del Palaroccia.

Il Progetto si pone l'obiettivo di creare nuove opportunità per il territorio, aggiungendo un tassello importante al più grande progetto previsto per Casa di Quartiere Cristallini 73, fortemente voluto dalla Fondazione di Comunità San Gennaro Ente Filantropico. Come dichiara Pasquale Calemme, presidente della Fondazione: «La Fondazione di Comunità San Gennaro EF, è da sempre impegnata nell’utilizzare lo sport come catalizzatore per il cambiamento positivo», mostrando tutto l'impegno e l'interesse a mettersi in gioco per un futuro migliore.

Grazie all'intervento della Fondazione Mazzola sarà restituito al territorio un luogo in cui i ragazzi potranno fare esperienze di vita positive e vivere momenti di condivisione comunitaria: con 260 ore di arrampicata libera, il progetto coinvolgerà almeno 30 bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, assicurando l'accessibilità anche per i minori con disabilità.

Una disciplina affascinante e poco nota nel territorio campano, che mira a rafforzare l'autocontrollo e la gestione del proprio corpo nello spazio.

Come dichiara Carlo Mazzola: «Dal tappeto alle stelle rappresenta per la Fondazione un investimento importante per ampliare l’offerta sportiva in un contesto dove lo sport diventa non solo opportunità di benessere fisico e cognitivo, ma anche strumento per intercettare altri bisogni dei giovani, a volte celati, e fornire loro una risposta adeguata».

Segue Elisa Furnari, presidente della fondazione Ebbene partner del progetto: «Siamo convinti che Casa di Quartiere dei Cristallini sarà un nuovo luogo di prossimità in cui accompagnare chi è più fragile con attività di contrasto alla povertà educativa che, anche attraverso lo sport inclusivo e accessibile, possono determinare un cambiamento di prospettiva nella vita dei tanti bambini che lo animeranno e delle loro famiglie»

Un invito a superare le sfide insieme, creando un ambiente in cui la crescita è una responsabilità condivisa.