Il Tg 2 Dossier dedica una puntata al MANN scrigno di civiltà

Una bambina con maglioncino giallo apre le porte della Collezione Magna Grecia: forse da qui inizia, simbolicamente, il viaggio del Tg2 Dossier, che fa tappa al MANN nella puntata "Museo Archeologico Nazionale di Napoli, scrigno di civiltà", in onda su Rai 2 sabato 17 aprile alle ore 23.30 ed in replica domenica prossima alle 10.10.



Quarantacinque minuti di bellezza per raccontare il nostro Istituto ed i legami che si intrecciano tra i capolavori del Sud Italia: l'attento ed efficace percorso, curato da Laura Pintus, rappresenta il MANN a trecentosessanta gradi, tra collezioni permanenti, esposizioni temporanee e grandi progetti di ricerca.

Trait d'union del programma è il dialogo con i protagonisti della vita del Museo: dal Direttore Paolo Giulierini, che guida la giornalista alla scoperta dei tesori museali, agli archeologi, ai restauratori, agli addetti alla custodia dei tesori dischiusi dai depositi.



Non mancano, naturalmente, incursioni nel backstage della mostra "Gladiatori": nel laboratorio di restauro dell'Archeologico, infatti, sono state curate "le ferite" degli splendidi elmi bronzei, esposti oggi nel Salone della Meridiana per il grande allestimento.



E poi spazio agli interventi per restaurare il Mosaico di Alessandro, ai programmi di valorizzazione per i più piccoli con le pubblicazioni a fumetti, alla storia dei capolavori della statuaria Farnese: un percorso ricchissimo, che svela un volto inedito del nostro Museo.



Dal MANN ai legami con il territorio: il Tg2 Dossier traccia un itinerario suggestivo tra passato e presente, ritrovando usi e costumi in cui rispecchiarsi ancor di più oggi, in tempi di pandemia. La puntata si sofferma anche su tante eccellenze del territorio, per definirne la matrice identitaria, pur nelle differenze storico-artistiche: da Cuma a Palazzo Reale, da Santa Maria Capua Vetere ad Ercolano, un inno alla bellezza che, all'epoca del Covid e del lockdown degli istituti cultuali, infonde speranza per il futuro.

La puntata sarà disponibile su Rai Play.