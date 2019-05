Museo ferroviario Pietrarsa, Mann e Musa: ingresso ai tre siti con un solo biglietto

Lunedì 13 Maggio 2019, 15:29

Da oggi accesso ai tre siti museali - MANN, Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e MUSA - con un solo biglietto integrato a prezzi particolarmente convenienti.È possibile grazie all’accordo tra Fondazione FS Italiane, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (il MANN ha promosso la convenzione nell’ambito del progetto Obvia - Out of Boundaries Viral Art Dissemination) ed il Centro Museale “Musei delle Scienze Agrarie” (Università degli studi di Napoli Federico II) che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio e incentivare gli spostamenti con la “Linea del Mare” (ovvero i treni della Linea 2 metropolitana di Napoli diretti verso le principali località della costa campana).La convenzione è stata siglata da Luigi Cantamessa (Direttore Generale Fondazione FS Italiane), Paolo Giulierini (Direttore del MANN) e Stefano Mazzoleni (Direttore del Museo delle Scienze Agrarie di Portici-MUSA).L’ingresso per maggiorenni avrà un costo di soli 15 euro, 13,50 euro per ciascun componente di gruppi formati da almeno 15 persone, 6 euro per comitive scolastiche di almeno 15 studenti o per giovani “under 18” accompagnati da un adulto.Il ticket integrato, acquistabile in alternativa a quello ordinario, ha la validità di due giorni dal momento del primo utilizzo e dà diritto all’ingresso e alla visita libera dei tre musei.L’iniziativa sarà valida sino al 31 dicembre 2019.