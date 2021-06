Napoli Città Libro, quattro giorni con 120 eventi in presenza a Palazzo Reale

Più di 90 espositori provenienti da ogni parte d'Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, oltre 120 eventi tutti in presenza, per una quattro giorni ricca di appuntamenti targati da editori campani e da grandi gruppi come Mondadori, Einaudi, Feltrinelli, Giunti. Si terrà dall'1 al 4 luglio a Palazzo Reale di Napoli «Napoli Città Libro» l'appuntamento con il mondo dei libri che quest'anno è inserito in un più ampio progetto di Fiera del Libro in Campania, dedicato all'editoria e alla promozione della lettura con la partecipazione di editori, librerie, biblioteche, associazioni e festival che da anni si attivano per la promozione di tutta la filiera del libro.

«È un evento che renderemo permanente - ha detto oggi il governatore De Luca presentandola - e vogliamo farla crescere tra gli eventi italiani ed europei per arricchire il panorama culturale di Napoli e della Campania».

Promossa e finanziata dalla Regione Campania attraverso la Scabec, la Fiera si propone come un appuntamento che coinvolgerà tutto il territorio, partendo dall'ormai accreditata manifestazione di Napoli Città Libro, giunta quest'anno alla sua terza edizione che ha scelto come tema «Passaggi». L'edizione 2021 si aprirà il primo luglio con la dedica a Luis Sepulveda, in memoria dello scrittore cileno che sarebbe dovuto essere il testimonial della terza edizione della manifestazione e che invece è scomparso lo scorso anno, vittima del Covid.

rGli eventi si terranno nel pieno rispetto della normativa anti Covid presso tre sale di Palazzo reale ribattezzate per l'occasione con il nome delle isole Covidfree (Sala Capri, sala Procida, Sala Ischia in omaggio ai risultati della politica sanitaria della Regione) e poi ci saranno la Sala teatro di corte, la Sala premio Napoli presso la sede della fondazione e la bellissima terrazza del Teatro di San Carlo. Negli stessi giorni previste specifiche iniziative anche presso l'emeroteca Tucci, con tra le altre iniziative una mostra di carteggi inediti di Mario Missiroli, uno dei grandi della storia del giornalismo in Italia e un convegno dedicato alla figura d Floriano Del Secolo.