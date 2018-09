«Hercules va alla guerra»: il Mann racconta le Quattro Giornate

Martedì 25 Settembre 2018, 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il MANN incontra la città per riscoprire pagine fondamentali della storia partenopea: durante le Quattro Giornate di Napoli, la zona del Museo fu teatro di violenti combattimenti fra i partigiani e le truppe d’occupazione tedesche.Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ancora, fu il Direttore Amedeo Maiuri (protagonista, peraltro, del volume “Fumetti nei Musei”, che, nel progetto Mibac, è stato dedicato all’Archeologico) a disporre lo spostamento di alcune opere a Montecassino, per evitare la furia dei bombardamenti.Tanti anni dopo questi drammatici eventi, partecipando alle celebrazioni del 75° anniversario delle Quattro Giornate, il MANN presenterà la mostra “Hercules alla guerra”: l’inaugurazione, in programma venerdì prossimo alle 17, si svolgerà alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico; interverranno, ancora, il Direttore del Museo, Paolo Giulierini, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania, ing. Giovanni Nanni, ed il presidente provinciale di A.N.P.I, Antonio Amoretti.Così, in diversi spazi museali, dalle celebri sale della Collezione Farnese al Cielo Stellato, le Quattro Giornate di Napoli saranno raccontate non soltanto riscoprendo interessanti testimonianze fotografiche e documenti d’archivio, ma, soprattutto, svelando i volti dei personaggi che furono le anime di quelle lotte: accanto ai grandi eroi della tradizione classica, saranno affiancate le figure di uomini, donne e bambini, che portarono innanzi la propria coraggiosa battaglia in nome della libertà.Nel percorso espositivo, saranno molteplici le finestre di approfondimento sul milieu che caratterizzò gli anni della Seconda Guerra Mondiale a Napoli: in sinergia con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Campania, previsto uno spazio ad hoc intitolato agli “Eroi per mestiere”, che, già negli anni Quaranta del secolo scorso, erano disposti a mettere a rischio la vita in ossequio al proprio spirito di servizio; ancora, una sezione dedicata ai giocattoli, provenienti dalla collezione storica dal prof. Enzo Capuano, svelerà come i termini di propaganda ed opposizione potessero anche insinuarsi, all’epoca, negli oggetti quotidiani pensati per i più piccoli.“Con l’esposizione Hercules va alla guerra, il Museo prosegue nel cammino di apertura alla città: questo processo quasi osmotico si innesta, in primis, nella voglia di riscoprire e rileggere, con consapevolezza, il nostro passato. La collaborazione fattiva tra le istituzioni è stata premessa necessaria per sostenere il nostro iter di ricerca scientifica e divulgazione dei contenuti”, dichiara il Direttore del MANN, Paolo Giulierini.La mostra, il cui coordinamento organizzativo spetta all’Associazione Culturale “Le Voci”, di concerto con l’Associazione “Maddalena Cerasuolo”, ha ottenuto il patrocinio morale di Comune di Napoli, A.N.P.I, Comunità Ebraica Napoli, Fondazione Humaniter ed Arcigay Napoli; l’Archivio di Stato di Macerata ha fornito non soltanto supporto scientifico, ma anche alcuni documenti in esposizione.