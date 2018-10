«Ora ti curo io», l'ultimo libro di Marina Ripa di Meana al Mercadante

Lunedì 8 Ottobre 2018, 15:27

Martedì 9 ottobre alle 17,30 sarà presentato a Napoli nella splendida cornice del Teatro Mercadante l’ultimo libro di Marina Ripa di Meana “Ora ti curo io - Ho preso il cancro per le corna”, scritto a quattro mani con Marino Collacciani, storico ufficio stampa e amico di una delle icone più celebri del costume italiano degli ultimi 40 anni. “Ho avuto il privilegio ed il piacere di conoscere Marina Ripa di Meana “, racconta Maurizio Cuzzolin, editore del libro e organizzatore della serata di martedì, “e di apprezzarne l’acuta intelligenza, la sensibilità e la grande ironia, che ha sempre caratterizzato la sua vita. Dal nostro incontro è nata l’idea di creare un progetto editoriale diverso, che non si basasse sui successi, la cronaca mondana e la vita professionale della protagonista, bensì che svelasse il privato raccontando la sua battaglia contro il cancro. Un libro ricco di significati, in cui emergono sofferenza, dignità, tenacia, saggezza, forza ed ironia. Un progetto nato nel novembre del 2016 e concluso con la stesura definitiva a novembre del 2017, uscito, con un ottimo successo, a marzo di quest’anno.”.Lo stesso Cuzzolin coordinerà gli interventi dei suoi ospiti: Francesco De Lorenzo, ex ministro della Sanità e dell’Ambiente, da anni impegnato nel sociale e presidente della Coalizione europea dei malati di cancro e Presidente Italiano dell’Associazione Italiana Malati di Cancro, Ferdinando Frigeri, Direttore del Dipartimento di Ematologia Oncologica dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, Andrea Ripa di Meana, figlio adottivo di Carlo e Marina, Marino Collacciani, coautore, ex caporedattore del “Il Tempo”. Di grande impatto l’umanità che traspare nel libro, in questo continuo confronto senza riserve tra i due autori, amici da più di quarant’anni, sul tema del cancro che nel 2001 ha colpito Marina Ripa di Meana e l’ha accompagnata per questi sedici anni. “Un libro ricco di significati, che ho voluto fortemente pubblicare” aggiunge ancora Cuzzolin”, in cui emergono sofferenza, dignità, tenacia, saggezza ed ironia. La persona e non il personaggio. E anche se resta il rammarico che Marina non sia riuscita a sfogliarlo, siamo sicuri che lascia un testamento pieno di un ottimismo non sfrenato ma consapevole. Con un sorriso che schizza fuori anche tra le pieghe del dolore, e come lei stessa amava ripetere: Quando stiamo bene la vita è scontata, invece, quando le forze diminuiscono piano piano, godi dei privilegi della giornata, delle cose belle”.Nel corso della presentazione, l’attrice Marina Tagliaferri, protagonista di “Un posto al sole”, interpreterà alcuni brani tratti dal libro. In platea è prevista la presenza di una folta rappresentanza del mondo delle associazioni dei malati, alle quali verrà dato spazio per condividerne insieme difficoltà e criticità operative nonché di illustri ospiti del mondo culturale, istituzionale e imprenditoriale della città.Teatro Mercadante, Napoli ore 17 e 30. Ingresso Libero.