«Petilia Experienze», così il territorio del Greco di Tufo combatte il biodigestore

Focus sul Greco di Tufo con Teresa Bruno attualmente al centro di una dura battaglia per evitare la costruzione di un biodigestore proprio a Chianche, nel pieno dei vigneti più vocati per la produzione di Greco di Tufo. Il pregiato vino bianco dell'Irpinia dalle antichissime origine, come dichiara il nome, ristretto in un areale di produzione piccolo, ma in continua crescita per la qualità delle etichette espresse e apprezzate sia in Italia che all'estero. Petilia rappresenta per la famiglia Bruno il luogo dove tutto è possibile. Ad Altavilla Irpina Teresa e suo fratello Roberto Bruno si sono dedicati anima e corpo alla valorizzazione delle vigne di famiglia allevate a Greco di Tufo. L'antico vitigno che in questo territorio regala vini bianchi di grande personalità e capaci di evolvere in maniera sorprendente nei tempi lunghi.



L'azienda Petilia è stata fondata da Roberto alla fine degli anni 80, determinato a dare vita a vini che sapessero raccontare la vitalità di questi suoli unici nella conformazione, con trasparenza e rispetto. Ha ben presto coinvolto la giovanissima Teresa, cresciuta così tra vigne e trattori fino a cadenzare il ritmo della propria vita con quello delle vigne, della vendemmia e dei vini in cantina. Oggi Petilia è una realtà solida, ritenuta punto di riferimento per i vini d'Irpinia e massima espressione del Greco di Tufo. Abbiamo imparato a conoscere ogni pietra e granello di terra nelle diverse vigne di proprietà, dove il Greco di Tufo si esprime in maniera diversa e sempre profonda. Abbiamo pensato l'appuntamento PETILIA EXPERIENCE perché vogliamo raccontarvi le nostre vigne, ognuna con le proprie caratteristiche modulate su suoli differenti, come diverse sono esposizione, pendenze, altitudine. Vigna QuattroVenti è a Chianche, Selva Solina a Santa Paolina, Campofiorito ad Altavilla Irpina. Da ognuna ricaviamo una etichetta specifica: Quattroventi la selezione, ProfiloGreco il Greco di Tufo naturale, e poi i Tradizionali.