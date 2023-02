Il premio letterario «Una Città Che Scrive» celebra Vanvitelli

Pubblicato il Bando 2023 del Premio Letterario Una Città Che Scrive, ottava edizione.

L’Associazione “Una Città Che…” in occasione dei 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli, lo straordinario architetto napoletano, intende ricordarlo e celebrarlo, ripercorrendone la vita, attraverso una sezione speciale del concorso letterario, nato a Casalnuovo di Napoli nel 2016, e giunto quest’anno alla sua ottava edizione.

L’iniziativa avrà come titolo “Vanvitelli: una vita per la bellezza. Sezione speciale dell’8^ edizione del Premio Letterario Una Città Che Scrive”.

«Per questa nuova edizione intendiamo celebrare Vanvitelli e con esso la nostra Regione. I testi con i quali si potrà partecipare alla sezione speciale dovranno, infatti, essere ispirati alle bellezze della nostra terra, la Campania», il commento di Giovanni Nappi, ideatore del concorso letterario nazionale.

La Sezione Speciale per Luigi Vanvitelli giunge dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, riservata all’Isola di Procida, Capitale Italiana della Cultura.

Si partecipa al Concorso entro e non oltre il 12 maggio 2023. Le premiazioni sono previste per il mese di giugno. Ad ospitare l’evento sarà il piccolo Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi di Casalnuovo di Napoli, presso cui non mancheremo altri omaggi (Reading, Dipinti, Sculture) a Luigi Vanvitelli.