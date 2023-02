San Valentino, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa tra visite guidate e spettacoli

Apertura straordinaria dalle 9:30, tariffa promozionale 2x1 per le coppie e, in serata, visite “teatralizzate” in compagnia dei protagonisti delle più celebri storie d’amore con aperitivo finale al Caffè Bayard. Sono queste le iniziative che martedì 14 febbraio il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa propone ai visitatori in occasione della festa di San Valentino.

Il sito, con i suoi viali abbelliti da splendidi giardini, con le terrazze affacciate sul Golfo di Napoli e un panorama tra i più incantevoli del mondo, consente di immergersi in un’atmosfera suggestiva e romantica creando per tutti gli innamorati lo scenario ideale per trascorrere una giornata piacevolmente diversa in un luogo esclusivo, tranquillo e sicuro.

Il Museo di Pietrarsa, dunque, apre a tutti coloro che si amano, ma anche a chi ama semplicemente la bellezza, la cultura e la storia, componenti che nel polo museale della Fondazione FS sono praticamente ovunque.

Per partecipare agli eventi è necessario prenotare telefonando al numero 3792377322 o tramite mail indirizzata a info@mans-lab.it. Ulteriori informazioni sui canali social del Museo di Pietrarsa, chiamando lo 081472003 oppure inviando una e-mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.