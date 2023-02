«Chocoland», a Napoli la fiera del cioccolato artigianale dal 10 al 14 febbraio

Un dolce San Valentino attende i napoletani e quanti vorranno visitare, dal 10 al 14 febbraio, dalle ore 10 alle 22, gli stand di Chocoland, la fiera del cioccolato artigianale, allestiti nei quartieri Vomero e Arenella, tra piazza Vanvitelli, via Alvino e via Scarlatti. Giunta alla sua 14ma edizione, la manifestazione vede la partecipazione di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, in particolare da Perugia, Lecco, Cuneo e Torino, e di tante aziende con sede nelle regioni Molise, Sicilia, Calabria e Puglia e, naturalmente, Campania.

Tante le iniziative in programma, con il patrocinio dell'assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e della V Municipalità, con la collaborazione di tante attività operanti in zona, che saranno svelate nei prossimi giorni. Tra le anticipazioni, la presenza della Choco Factory del maestro Enzo Di Buono, la prima fabbrica itinerante d'Europa che mostrerà l'intero ciclo di produzione del cioccolato, dai favi di cacao. Il 10, 13 ed il 14 mattina, i corsi dedicati a scuole elementari, medie e istituti alberghieri mentre, durante il giorno e nel week end, aperti anche ai visitatori.

Annunciata anche la programmazione di Dolci che passione a cura del maestro Antonio Vanacore e del suo staff composto da Mattia Vanacore e Roberta Ponzano, un vero e proprio piccolo laboratorio di pasticceria per spiegare i segreti di dolci e di opere di cake design. Altri ospiti, Marco Infante di Casa Infante, con il loro cheese spaccamm, Salvatore Grasso della pizzeria Gorizia 1916, con una originale zuppa inglese, Armando Scaturchio con una creazione a base di Provolone del Monaco, Simone Bilancione della gelateria Bilancione che realizzerà in vari gusti la sua famosa panna, le gelatosità dei maestri Mantovani e il chioschetto di Giovanni Estate per un mini corso sulla composizione di fiori da regalare in occasione di San Valentino e, ancora, i corsi e i laboratori per bambini a cura di Pendolo e Mellino. Il programma completo, sul sito chocolanditalia.it