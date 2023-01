Napoli, cocktail e piatti per celebrare San Valentino: il red menù di «Galleria Navarra»

Signature cocktails, red menu à la carte e atmosfera elegante nel cuore di Napoli: è la proposta di «Galleria Navarra» per festeggiare gli innamorati. Spazio d’arte, giardino, ristorante, pizzeria e cocktail bar di Chiaia, «Galleria Navarra», che ha aperto nell’estate del 2022 grazie all’impegno dei fondatori di Rossopomodoro, propone alle coppie che vogliono vivere una serata speciale una cena pensata per l’occasione dal resident chef Alexander Vollaro. Il motivo conduttore della serata è il rosso: il colore simbolo della passione e dell’amore viene celebrato con un signature drink, due nuovi piatti in menu, una nuova pizza e l’atmosfera romantica della sala e del déhor della galleria.

Si parte dall’happy hour firmato dai bar tender de «La Fesseria»: il signature drink Soft Porn a base di gin, limone, miele, lamponi e pestati è l’intro perfetta alla serata più romantica dell’anno. Una cena intima da celebrare a lume di candela e luci soffuse con un red menu che è un inno al colore rosso: risotto con tonno rosso scottato, mascarpone e barbabietola, e poi, carpaccio di spigola marinato al succo di melograno su tapenade di avocado, salsa di yogurt e senape. Per gli amanti della pizza la proposta per San Valentino del maestro pizzaiolo Davide Civitiello è la pizza Cuor di salmone: mozzarella, spinacino, salmone affumicato, gocce di burrata e pistacchi. Per chi vuole completare l’esperienza romantica in dolcezza può scegliere tra i numerosi dessert della casa come: il Tiramisù home made con mascarpone, nutella, caffè, savoiardi e cacao o la torta Caprese all’arancia con mousse al cioccolato e arancia.