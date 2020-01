Scarabattola, l'arte del presepe napoletano diventa un film

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è un presepe a Napoli che nei prossimi giorni non verrà riposto in soffitta, ma anzi comincerà ad animarsi. Racconterà il magico mondo deil filmche fa parte dei circa sessanta progetti finanziati dalla Regione Campania nell'ambito del Piano Cinema sezione sviluppoè un laboratorio di arte presepiale attivo nel centro antico, inSarà nei suoi locali cheinizieranno lavorare per un ambizioso progetto audiovisivo, subito dopo l'Epifania.L'idea parte dalla giovane casa di produzione Dorado, che ha coinvolto per il supporto musicale iIl progetto, sottolineano i promotori, 'rafforza il trend degli ultimi anni che rende sempre di più Napoli fucina die laboratorio di contaminazioni artistiche. In questo caso addirittura della secolare arte presepiale abbinata con la moderna tecnologià.