Sorrento, al Teatro Tasso convegno sul tema «Il valore delle libere professioni»

Martedì 7 Maggio 2019, 08:09

SORRENTO - Venerdì, alle ore 15.30 al Teatro Tasso di Sorrento, il convegno dal titolo «Il Valore delle Libere Professioni», organizzato da Meritocrazia Italia, una associazione a carattere socioculturale nata poco meno di un anno fa, che sta rapidamente imponendosi nel panorama nazionale e che oggi annovera più di mille iscritti in tutta Italia. Si tratta di persone provenienti da ogni regione ed appartenenti ad ogni categoria produttiva, ciascuna impegnata a perseguire il proprio percorso di vita, che ad un certo punto hanno sentito l’urgenza di operare insieme per rispondere a degli interrogativi. Donne e uomini che, ad un certo punto, hanno avvertito che non potevano più solo lamentarsi delle cose che ritenevano non andassero ma che dovevano materialmente agire, rivolgendosi alla società civile e spronandola a recuperare la funzione propulsiva che per decenni essa ha avuto nel paese. E’ stato così creato, anche sul web (www.meritocrazia.eu), uno spazio di confronto dialettico e progettuale in cui far confluire tutti coloro che hanno una storia da raccontare, soluzioni da proporre, iniziative da segnalare o esperienze virtuose da condividere; finalizzato a ridare voce all'Italia che Merita mediante un percorso di valorizzazione della formazione, della premialità e dell'impegno, alla ricerca dell'equità sociale e della migliore propositività creativa, a beneficio del paese e contro nessuno. Al convegno, dopo i saluti del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo e del coordinatore della Campania di Meritocrazia Italia, Pasquale Sergio, interverranno il vice presidente nazionale Antonino Raffone; il Tesoriere nazionale di Meritocrazia Italia, Alfonso Quarto; il presidente del COA di Torre Annunziata Gennaro Torrese, l'onorevole Catello Vitiello,deputato del Gruppo Misto, il responsabile della Società Avvocati Amministrativisti della Provincia di Avellino, Donato Pennetta, il presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale delle Libere Professioni Carmelo Bifano, il presidente della Commissione crisi d'impresa dell'ODCEC di Napoli Nord Vincenzo Cardo, i quali analizzeranno i motivi della crisi delle Partite IVA e suggeriranno le possibili soluzioni di contrasto e rilancio. L’obiettivo è quello di favorire un ampio momento di confronto pubblico, nella convinzione che le energie del Paese siano elevate e di prestigio e che sia giusto offrire un messaggio di speranza e positività, mettendosi al servizio e ridando dignità a chi ha molto da condividere. Le conclusioni affidate al presidente nazionale di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello.In questo think thank ci tengono a precisare che non si ritengono loro i meritevoli e che non considerano tali, a prescindere, i professori universitari o i geni della finanza: i meritevoli che intendono cercare sono coloro i quali ogni giorno con il duro lavoro, il sacrificio e l’impegno cercano di migliorare se stessi ed il mondo in cui vivono; le donne e gli uomini che si sentono spesso mortificati perché lavorano onestamente, pagano le tasse e non chiedono favori per il posto di lavoro o la visita medica.