Venerdì 13 Settembre 2019, 09:50

SORRENTO - Domani pomeriggio, appuntamento alle ore 17.30 presso l’area portuale di Marina Piccola è in programma una passeggiata per festeggiare la fine dell’estate all’insegna della cultura organizzata dal presidente del Consiglio comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco.L’escursione avrà come meta i ninfei romani della villa che fu di Agrippa Postumo. I partecipanti saranno accompagnati dalla guida escursionistica Vincenzo Astarita. La partecipazione è gratuita e avviene sotto la propria responsabilità o di quella degli accompagnatori in caso di minorenni. Gli organizzatori fanno sapere che al termine ci sarà una sorpresa ad accogliere chi ha preso parte alla passeggiata.