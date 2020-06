SORRENTO. «Salva l’arte... e mettila da parte»: è il filo conduttore di un’asta solidale per la salvaguardia dell’artigianato artistico in penisola sorrentina. L’appuntamento virtuale, pubblicato sul sito www.salvalarteemettiladaparte.com, con le foto delle opere, la descrizione e le biografie degli artisti e degli artigiani partecipanti, tradotte anche in inglese. Sabato il vernissage, lunedì alle ore 20.20 l’apertura delle trattative che si protrarranno fino al 20 luglio prossimo alla stessa ora. Trentacinque gli artisti e maestri dell’artigianato che hanno aderito al progetto ideato da Marcello Aversa, con il patrocinio della Fondazione Sorrento, in collaborazione con Peninsulart, Cattedrale di Sorrento, Surrentum, Crocevia, Botteghiamo, About Sorrento, L’Arte Nascosta, le Associazioni Intarsiatori, Nemesi e Giovanile 361°. Testimonial della manifestazione il procuratore della Repubblica di Napoli, Catello Maresca; il rapper Anastasio; l’attrice Elisabetta Valgo, lo scrittore Maurizio De Giovanni, l’attore Peppe Barra, il blogger Newyorchese, Salvatore Peter Ambrosino, l’artista statunitense Joan Dilieto. L’obiettivo primario dell’iniziativa è finalizzato a ridare visibilità e sostegno al settore dell’artigianato, costretto a rincorrere, in evidente affanno, la concorrenza della grande distribuzione, allontanando quella immagine caratteristica delle botteghe dell’intarsio nel centro storico. Un fenomeno che ha ridotto le potenzialità di un comparto dal quale, nel corso degli ultimi trent'anni, si sono allontanate le attenzioni dei giovani, costretti a ripiegare sul settore del turismo. «Per mantenere in vita le attività di artigianato artistico e di eccellenza del nostro territorio – spiega il maestro Marcello Aversa -, io ed altri colleghi, abbiamo deciso di autotassarci per costituire un fondo che ci possa consentire un futuro ancora tutto da scoprire, ma di poter contare su una base concreta. E, siccome i nostri conti e i nostri risparmi si sono quasi del tutto prosciugati, siamo “scesi in campo” mettendoci in gioco mettendo all’asta opere artistiche e di alto artigianato da noi realizzate». All’asta, coordinata dalla Fondazione Sorrento, andranno opere di artigiani, artisti e botteghe della penisola sorrentina: Marcello Aversa, Giuseppe Ercolano, Federico Iaccarino, Antonio Schisano, Enzo Prestileo, Intarsi Leone, Giglio Asla, Gargiulo Inlaid, Enrico D’Errico, Francesco Ercolano, Luca Tramontano, Biagio Barile, Franco Stinga, Daniela Pollio, La Gemma, Salvatore Simioli, Mastellone Giuseppe, Luciano De Simone, Maione Intarsi, Giuseppe Rocco, Michele Calemma, Alessandro Ottone, Massimo Sepe, Riccardo Propoli, Gabriela Fluss Tramontano, Umberto Astarita, Intarsio dei Fratelli Galano donata dal Lucky store di Carlo Cuomo, Teodoro Famiani, Luigi Apreda, Monica Apreda. All’iniziativa hanno aderito anche Alessandro Flaminio (Napoli), Giovanni Sinno (Napoli), Giovanna Carotenuto (Aversa), Piero Marcuccio (Cerreto Sannita), Mario Vitale (Napoli). «Questa asta virtuale, realizzata grazie all’adesione di tanti maestri – osserva Gaetano Milano, amministratore delegato della Fondazione Sorrento -, è l’overture di un piano promozionale coordinato dalla Fondazione Sorrento. Un gruppo di soggetti, già operanti professionalmente nel settore turistico, lavorerà su idee innovative ed originali attraverso le quali si potrà rafforzare l’appeal verso il nostro territorio». © RIPRODUZIONE RISERVATA