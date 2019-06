«Architecture Tour Italia» fa tappa a Napoli: premi di interior design

Martedì 25 Giugno 2019, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Architecture Tour_Italia 2019 – Tradizione e innovazione in architettura ha fatto tappa a Napoli, a cura dell’architetto Arianna Callocchia, e promossa da dal Gruppo Editoriale DDW con le riviste OF ARCH, DHD, DDN e l’online www.designdiffusion.com. L'organizzazione in città si è avuta in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia.Altre tappe dell'evento promosse con l'Ordine Architetti di Firenze, Trieste, Bari, Palermo, Milano nelle altre città italiane.L’iniziativa, articolata con una Call e un seminario formativo, è stata un’occasione per offrire l’opportunità agli architetti iscritti all’Ordine di Napoli e Provincia di presentare i loro progetti più significativi realizzati negli ultimi due anni nell’ambito del restauro, recupero e interior design di edifici privati o pubblici, con l’intento di mettere in risalto il loro talento e di Illustrare il panorama architettonico locale attuale attraverso i canali di comunicazione del Gruppo Editoriale DDW. Le tre menzioni speciali sono state conferite allo Studio Pica Ciamarra Associati, allo Studio Aveta e allo studio 400gon mentre lo Studio Dueminimo, architetto Alberto Guarriello e architetto Paola Geirola, è stato proclamato vincitore della Call con il progetto Showroom Deliberti.Allo studio Dueminimo, vincitore della Call, sono stati consegnati in premio, inoltre, anche i due volumi: Leonardo – Il codice sul Volo e Leonardo – Disegni e Pitture editi dall’Istituto Treccani per celebrare, in occasione dell’anno Leonardo 500, l’importanza del genio italiano nella realizzazione di piccole e grandi opere di cui l’Italia ha bisogno.l seminario formativo, con la conseguente proclamazione dei vincitori della Call si è svolto presso la Sala Raffaele Sirica dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia.Dopo i saluti di Antonio Coppola, architetto e coordinatore dipartimento Formazione OAPPC di Napoli e Provincia, la conferenza si è articolata con la presentazione introduttiva di Arianna Callocchia, architetto e curatrice dell’iniziativa Architecture Tour_Italia 2019 e i due interventi di Giovanni Aurino, architetto, Alessandra Fasanaro, architetto od'a officina d'architettura e di Francesco Felice Buonfantino, architetto Gnosis progetti.Al termine dell’incontro Grazia Torre, architetto e coordinatrice dipartimento Lavoro, Nuove Opportunità e Innovazione OAPPC di Napoli e Provincia, ha conferito le tre menzioni speciali e proclamato il vincitore della Call ai quali Francesca Russo del Gruppo Editoriale DDW ha offerto la possibilità di essere pubblicati sulle riviste DDN, OF ARCH, DHD e sul sito www.designdiffusion.com.