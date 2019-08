Torna il ferragosto montese tra Campi Flegrei e America

Lunedì 12 Agosto 2019, 11:56

Come ogni anno a Monte di Procida, nei giorni 14,15 e 16 agosto si svolgerà la Festa per la celebrazione della Madonna Assunta, Santa Patrona del comune flegreo.Per l'undicesimo anno di fila, il comune di Monte di Procida affida l’organizzazione dell’evento a Salvio Pietroluongo e alla sua struttura nazionale di management, Eventitalia. L'evento per la prima volta è sostenuto anche dalla Regione Campania, da Scabec e come ogni anno gode del patrocinio del Comune di Monte di Procida.Il 14 agosto inizia il midsummer nights 2019 ...si parte subito con il cantante Luchè e il suo "Summer Potere Tour": con il suo ultimo album “Potere”, Luchè è entrato direttamente al primo posto della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. Un'artista che registra sempre il sold out in ogni data.Il 15 agosto tocca al grande Renzo Arbore e l' Orchestra Italiana, che delizieranno il pubblico con la loro performance unica e spettacolare. Renzo Arbore nel suo show è accompagnato dall'Orchestra italiana: un gruppo musicale italiano fondato da Renzo Arbore nel 1991 con lo scopo di rilanciare la musica napoletana nel mondo, riproponendola in modo innovativo e utilizzando contaminazioni provenienti da differenti culture e da vari generi (jazz, swing, blues). Renzo Arbore e la sua Orchestra Italiana doneranno un’aria internazionale alla kermesse montese.Il 16 agosto la chiusura della Festa sarà affidata ai Campioni del Mondo dei fuochi artificiali della Vip Vaccalluzzo che offriranno un grande spettacolo pirotecnico nella splendida Marina di Monte di Procida, trasformando il cielo in una bellissima "tela" da abbellire, con la loro immensa maestria nel settore.Un pò di storia. Il "Ferragosto Montese" è una celebrazione molto sentita da tutti i cittadini dello splendido comune flegreo, ma anche da tutti i cosiddetti "montesi d'America": perchè di fatti negli Stati Uniti, è presente una foltissima comunità di cittadini montesi, che per necessità, emigrarono in America.Monte di Procida ha sempre avuto, da comune a picco sul mare, una particolare vocazione marittima. Di fatti la flotta mercantile del comune flegreo, fin dagli anni '50, era un vero e proprio fiore all'occhiello e vanto della marineria italiana.La realtà marittima riuscì a creare importanti opportunità di lavoro, ma le cose cambiarono drasticamente a partire dal 1973. Perchè proprio da quella data che scoppia la grave crisi petrolifera, che mise in ginocchio la marineria mercantile montese, portando ad un emigrazione massima dei montesi verso l'America. Le zone che ancora oggi, ospitano la comunità Montese, sono quelle del New Jersey, North Caroline, Pennsylvania. In America i montesi riuscirono a sfondare nel campo della ristorazione e dare vita a grandi gruppi imprenditoriali nel settore food. Ma il legame con Monte di Procida in questi uomini e donne emigrati per forza maggiore, continuò nel tempo e di fatti la comunità montese D'America, in agosto, ritorna a casa per assaporare i colori e la magia della Festa che celebra la Madonna Assunta.Un legame unico e profondo con la propria terra madre. La tradizione della celebrazione della Madonna Assunta ha origini antichissime, bisogna andare indietro nel '700, quando sulla spiaggetta di Marina di Monte di Procida fu ritrovata un'immagine sacra che rappresentava la Vergine, e che poi fu trasportata nella Chiesa montese. E da allora che Maria SS. Assunta fu proclamata protettrice e patrona di Monte di Procida. Insomma una storia affascinante che affonda le sue radici in secoli passati.Anche per quest'anno, quindi, il "Ferragosto Montese" propone un programma curato in ogni dettaglio, che sia in grado di rispondere alla generosa platea che ogni anno affolla il comune flegreo.Di fatti in media, ad ogni edizione della Festa della Madonna Assunta, si registra un vero e proprio sold out, con migliaia di presenze nei tre giorni.Manca ormai poco al "Ferragosto Montese" midsummer nights 2019 ...che il conto alla rovescia abbia inizio.