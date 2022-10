Via alla web serie condotta da Rosolino e chef Antonini, prima puntata a Punta Campanella

Disponibile da ieri «Sail & Pepper – Tra mare e alimentazione alla ricerca di un futuro più sostenibile», una web serie destinata al mondo social che, attraverso un viaggio in barca a vela lungo suggestivi tratti delle coste italiane, pone l’attenzione sull’importanza della salvaguardia del mare valorizzando al contempo il patrimonio di natura e tradizioni del nostro Paese. Ad accompagnare gli spettatori, una guida e marinaio di eccezione, Massimiliano Rosolino, campione olimpionico e mondiale di nuoto, e la giovane e talentuosa chef romana Ginevra Antonini.

«È con grande entusiasmo che partecipo a un progetto così pieno di energia - dice Rosolino - che dà voce alla ricchezza della vita, dell’ambiente e delle materie prime che ci circondano: il cibo, l’acqua, la terra e il mare coinvolgono noi e gli spettatori, alimentando il desiderio di un futuro che possa essere ancora più sostenibile».

La serie, ideata da Giulietta Vincentelli e dal suo team, ha l'obiettivo di condividere notizie e informazioni per meglio comprendere l’impatto che le scelte quotidiane possono avere sull’ambiente e sul benessere, con uno sguardo sempre rivolto all’alimentazione, alla cultura gastronomica di cui i produttori locali sono attenti custodi.

Sail & Pepper è un itinerario alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli tra Campania e Toscana, e racconta le condizioni attuali del mare attraverso interviste ad esperti e a persone che ogni giorno vivono a stretto contatto con l’ecosistema marino e se ne prendono cura. A questo tema, si aggiungono gli incontri con i produttori di eccellenze gastronomiche, che rappresentano il tessuto socioeconomico locale, le ricette a «chilometri zero» e di stagione, gli eco-consigli per una cucina più sostenibile.

«Questo progetto ha fatto breccia nel mio cuore: una parte di me rimarrà per sempre tra le onde e le vele di Sail & Pepper - sottolinea Ginevra Antonini -. Il mare, il team, la sinergia, il ritmo, i silenzi, i sorrisi, l'entusiasmo delle persone che hanno condiviso con noi scoperte e insegnamenti, il tutto cucito insieme da un sottile filo rosso che ci terrà per sempre uniti: la speranza di un futuro migliore».

Argomenti di attualità, trattati con un format originale, uno stile diretto, ironico e dinamico per sensibilizzare il pubblico su quanto può fare l’uomo per il mare. Sono 15 gli ospiti intervistati da Ginevra Antonini e Massimiliano Rosolino nel corso del viaggio, in rappresentanza di diverse categorie, tra i quali responsabili di parchi e riserve, di associazioni marine, storici produttori di specialità locali. La serie è interamente destinata ai canali social di IBL Banca: YouTube per i video integrali, Facebook e Instagram per contenuti che valorizzano singoli incontri, ricette o prodotti. interagendo con gli utenti.

«Il mare, le coste e l’energia del vento hanno scandito sin da piccola la mia vita - afferma Giulietta Vincentelli -. Oggi, spinta dalla ricerca di nuovi linguaggi e dalla consapevolezza che il nostro ecosistema va tutelato, ho voluto insieme al mio team tutto al femminile, creare questo progetto. Comunicare con le persone, e raccontare il valore dell’ambiente marino e la sua corretta valorizzazione mi emoziona e farlo a fianco di un cliente speciale come IBL Banca ancora di più. Ricordiamoci che tutto ciò che prendiamo dal pianeta, compreso ciò che mangiamo, va restituito per alimentarlo».

Da ieri è online la prima puntata, ambientata a Punta Campanella, in penisola sorrentina, a cui faranno seguito altre due tappe nel Cilento e nell’Arcipelago toscano, per un totale di 3 appuntamenti. Con questa iniziativa IBL Banca conferma l’impegno a favore della tutela del mare e dell’ecosostenibilità, che passa da diverse iniziative interne ed esterne, tra cui interventi per ridurre l’inquinamento marino in alcuni dei principali porti turistici italiani, piantumazione di alberi di mangrovie e promozione di comportamenti virtuosi in azienda.

«Con Sail & Pepper siamo felici di sostenere una iniziativa che ci permette di condividere con il pubblico argomenti di grande attualità portando la giusta attenzione sull’importanza della tutela del mare e dell’ambiente - dice Simone Lancioni, responsabile Marketing e Advertising di IBL Banca -. Si tratta di un’opportunità per sensibilizzare a comportamenti più sostenibili e responsabili con un linguaggio efficace e coinvolgente, e con due testimoni di eccezione come Massimiliano Rosolino e Ginevra Antonini. È un invito a cambiare rotta su abitudini e scelte nella vita di ogni giorno ed è anche un viaggio che mette in risalto il grande patrimonio naturale e la bellezza del nostro Paese».