Vico Equense, Chiara Francini chiude la rassegna «Ubik vista mare» alle Axidie

Martedì 3 Settembre 2019, 12:11

VICO EQUENSE - Sabato alle ore 20, a Le Axidie chiude la rassegna estiva «Ubik vista mare» Chiara Francini con il suo ultimo libro «Un anno felice». Con l’attrice e scrittrice ci sarà il giornalista Pierluigi Fiorenza e la direttrice della Ubik Vico equense Giovanna Starace.Il romanzo ruota intorno al personaggio di Melania, una ragazza dalla lunga chioma mossa color castagna, che abita nel centro di Firenze con la sua amica Franca. Entrambe fuori corso all’Università, entrambe alla ricerca disperata di un principe azzurro. Un giorno di maggio, però, il destino fa incrociare le vite di Melania e Axel, un giovane svedese, facendo scoppiare il fuoco dell’amore. Un sentimento così forte che, quando Alex deve tornare in Svezia, lei decide di seguirlo, lasciando tutto alle sue spalle: lavoro, amici, abitudini e certezze. Ma ne varrà davvero la pena? Per scoprirlo, non resta che tuffarsi in queste pagine e lasciarsi trasportare un racconto magnetico e avvincente, in cui tante donne potranno ritrovarsi e riconoscersi.Attrice prestata con successo alla letteratura, Chiara Francini si fa notare per il suo inconfondibile accento fiorentino e la sua spiccata ironia. Volto noto della Tv, è comparsa in diversi film e fiction italiane come “Maschi contro femmine”, “Tutti pazzi per Amore” e “Non dirlo al mio capo”. Per Rizzoli, ha pubblicato i romanzi bestseller “Non parlare con la bocca piena (2017)” e “Mia madre non lo deve sapere (2018)”.