Vico Equense, Soirée-omaggio a Totò nel centro storico

Giovedì 8 Agosto 2019, 11:43

VICO EQUENSE - Secondo appuntamento con Vico Soirée domani sera nell’ambito del fitto calendario di appuntamenti estivi organizzati del Comune di Vico Equense. Dopo il grande successo fatto registrare venerdì scorso, Vico Soirée, in collaborazione con l’Acove (Associazione commercianti vicani), continuerà per altre quattro date (9-15-23-30 agosto) ad illuminare il centro storico di Vico Equense permettendo a turisti e vicani di apprezzarne fino in fondo le bellezze nascoste tra vicoli e scorci.OMAGGIO A TOTÒ Arte, artigiano, prodotti enogastronomici “Made in Vico” e tanto altro: in via Castello marina si esibiranno i Molasses, quattro musicisti con storie e trascorsi differenti uniti però dalla passione per il jazz, il funk e il recente neo-soul afroamericano. Nel piazzale della Cattedrale della SS Annunziata, invece, nuovo appuntamento con l'Associazione Lazzari e Briganti in “Totò, il Principe e la Maschera”. Alle 20.30 le poesie di Totò saranno musicate ed interpretate dal Maestro Mario Frattini. Interverranno Alberto de Marco, scrittore, giornalista e presidente dell’Associazione "Amici di Totò...a prescindere Onlus”, con il poeta e scrittore Mario Senatore. Alle 21.15 lo spettacolo con Rino Napolitano (chitarra e voce), Peppe Romano(flauto traverso) e Carmen Grassi (voce narrante) . Alle 21 e alle 22 visite guidate del centro storico con partenze da piazzetta Croce.