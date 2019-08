Dinosauri allo zoo di Napoli con «Zoorassic Park»

Giovedì 1 Agosto 2019, 12:35

L'appuntamento è di quelli da programmare in anticipo e da non perdere: allo zoo di Napoli dal 15 settembre al 15 ottobre, c'è il primo vero Parco dei Dinosauri. Dopo le edizioni spot e in forma ridotta al giardino zoologico, e visto il successo ottenuto e le tante richieste, ecco “Zoorassik Park allo Zoo”, con oltre 20 “esemplari giganti”, di cui 12 Animatronics, proprio come quelli usati nei film d’animazione, dall’effetto quasi reale, e spaventoso, considerando che si muovono, interagiscono e fanno i versi dei veri dinosauri.Un’intera area del parco sarà dedicata al percorso animato Parco dei Dinosauri, visitabile interamente grazie a un biglietto unico da 15 euro che permetterà sia la visita completa del Giardino Zoologico che al Zoorassik Park, nella stessa giornata. Le 20 specie come abitanti giunti direttamente dall’era preistorica, avranno specifici approfondimenti per conoscere tutti i segreti di questi giganti del passato: dove vivevano, di cosa si nutrivano, le loro abitudini e le tecniche di sopravvivenza.Il biglietto acquistato sarà valido per il giorno selezionato, compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre, ma potrà essere utilizzato senza problemi per una data diversa se convertito al botteghino nei giorni precedenti l'evento. Disponibili on line. Per le scuole che intendono, da ora, prenotare l’evento si consiglia di chiamare il numero dello sportello dedicato al 335.1285508 o scrivere una mail a didattica@lozoodinapoli.it.