Carnevale ad Edenlandia: due giorni tra sfilate e concerti

Due giorni all’insegna dell’allegria, il 18 e il 19 febbraio, già dalla mattina con le attività di truccabimbi, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:00, e con i laboratori a tema per a creare la propria mascherina.

Doppio appuntamento, dopo il grande successo dell’anno scorso, anche con la grande sfilata di carnevale, dove protagonista sarà il pubblico dell’Edenlandia, grandi e piccini. Quindi sabato e domenica alle 11:30 e alle 16:00, sul palco centrale sfileranno le maschere.

Anche per questa edizione del 2023 l’Edenlandia premierà la fantasia con un podio a tre che vedrà i primi classificati ricevere un voucher per le giostre da 50€, i secondi da 30€ e i terzi da 20€. Per iscriversi basterà recarsi direttamente al parco 1 ora prima dell’evento. Sempre la domenica di carnevale, lungo i viali del parco, a mettere allegria ci saranno due giganti e leggiadre galline ballerine e chioccianti: Chichì e Cocó, impegnate con il loro intrattenimento «Grandi galline alla riscossa». A concludere la due giorni, domenica alle ore 18:30, il concerto (ad ingresso gratuito) di Gabriele Esposito. Nell’ambito del suo L’Unica tour, il giovane cantante partenopeo, come unica tappa napoletana ha scelto il palco dell’ Edenlandia.



A salutare i giorni dedicati alla festa di carnevale, sarà il 21 febbraio, il «Giacomago Show», all'interno del Palaeden e ancora l’attività di “truccabimbi” e di laboratori gratis. Il parco preannuncia anche i nuovi orari di apertura e chiusura, rintroducendo dal 6 marzo 2023 l’apertura infrasettimanale: lunedì- venerdì dalle 16:00 alle 22:00 e sabato e domenica dalle 10:00 alle 00.00