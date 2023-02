Tutto pronto per la due giorni di Carnevale lungo le strade e nelle piazze di Sorrento

Due giorni all’insegna del divertimento per grandi e piccini. Sono quelli che Sorrento dedica al Carnevale. Eventi che l'amministrazione comunale del sindaco Massimo Coppola ha organizzato per far rivivere l'atmosfera di festa dopo gli anni della pandemia.

Il primo appuntamento con «Aspettando Carnevale», è in programma domenica prossima, 19 febbraio, tra le 10.30 e le 13.30 e poi dalle 15 alle 18.30 in piazza Lauro. Martedì 21 febbraio si entra nel vivo dell'atmosfera carnevalesca tra le 15 e le 18.30 nell'area che va da corso Italia fino a piazza Lauro.

Due giornate dedicate alla festa di Carnevale con tante attrazioni: allestimenti scenografici, ballon art professionali, animatori, maghi e prestigiatori, ventriloqui, trampolieri e giocolieri, mascotte dei cartoon, cosplay, street band, musical e corpo di ballo, baby dance e teatro di burattini.

Inoltre, nella giornata di domenica, sono in programma degli appuntamenti speciali. «Willy wonka e la fabbrica di cioccolato» (tutta la giornata in piazza A. Lauro), spettacolo di burattini dei Fratelli Mercurio (tutta la giornata in piazza A. Lauro), grande spettacolo con artisti circensi e momento baby dance (ore 11.30 in piazza A. Lauro), grande spettacolo di arti varie con il mago Sannel, ventriloquo e momento baby dance (ore 16 in piazza A. Lauro), spettacolo interattivo con i personaggi Disney della Fiaba di Alladin (in piazza Lauro) e lo spettacolo interattivo con i Super Pigiamini (sempre in piazza Lauro).

Anche martedì 21 febbraio ci saranno spettacoli speciali a partire dalla grande parata carnevalesca (ore 15 corso Italia – piazza A. Lauro), spettacolo di burattini dei Fratelli Mercurio (dalle ore 15 in piazza A. Lauro), fun show con spettacoli di acrobazia, giocoleria, juggling performer, bolle e tanto altro (ore 16 in piazza A. Lauro), fun dance e selfie con le mascotte Pro Disney: Banda Disney, Le Principesse il re Leone, Pinocchio, Masha e orso, Super Mario bros, la famiglia Bing, Bluey e Bingo (ore 15:30 piazza A. Lauro).