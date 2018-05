Il festival «Napoli cultural classic» a Palma Campania con Andrei

Domenica 27 maggio alle 19:30 nel palazzo Ducale di Palma Campania la XVIII edizione del Premio Festival Napoli Cultural Classic con il Corto Cultural Classic, cerimonia di premiazione diretta dal regista Massimo Andrei.

Martedì 22 Maggio 2018, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quando si dà un premio all’arte del cinema - dice Massimo Andrei - si fa sempre cosa pregevole alla cultura di una civiltà, ma quando si dà un premio al cinema e ai giovani, allora è il massimo. S'incoraggia un’arte, si incoraggiano le nuove generazioni e l’espressione… che, si sa, non è mai poco di questi tempi. Le associazioni culturali - FIDAPA, Gruppo Archeologico Terra Di Palma, Laboratorio teatrale Gulliver,Leo Club Palma Vesuvio Est, Viva, EcoSuoni - di Palma Campania capeggiate dal consigliere cinema dell Cultural Classic Elvira Franzese sono stati lungimiranti ed è per questo che un primo ringraziamento va a loro che tenacemente credono in progetti culturali di spessore. La partnership in occasione di questo evento, peraltro già consolidata sul territorio partenopeo, nasce dall’attenzione, comune per i giovani, per il territorio e per le problematiche connesse all’ambiente. Il cinema dei giovani talenti approda per il terzo anno consecutivo a Palma Campania nella splendida cornice del Palazzo Ducale d’Aragona, con giovani attori come Mario Zinno, Giovanni De Filippis, Sarah Maestri, Gennaro Cassini, Roberto Oliveri e Ivan Boragine che omaggiano il cinema in un territorio interculturale con l’adesione delle massime espressioni culturali del paese rappresentate dalle Associazioni FIDAPA, Gruppo Archeologico Terra Di Palma, Laboratorio teatrale Gulliver, Leo Club Palma Vesuvio Est, Viva, EcoSuoni».Il cortometraggio è una formula breve e concentrata di racconto cinematografico, ma non per questo meno impegnativa o articolata. Le qualità tipiche del linguaggio cinematografico ci sono tutte, ma come formula è più adatta (anche per motivi produttivi) ai giovani. Valutando decine di cortometraggi e confrontandoli, si pratica una ricognizione attenta di nuovi, attuali e talvolta geniali linguaggi narrativi. Temi e storie che prima stentavano a emergere, e nuovi mediache non sono più la pellicola, ma sono nuovi strumenti, che vanno dalla telecamera sofisticata allo smartphone.Le Associazioni Culturali di Palma Campania premieranno,fra i CORTI selezionati da una giuria di esperti del settore, il migliore corto sociale in memoria di Vincenzo Russo, grande personaggio storico palmese del passato.L’iter di scelta e selezione ha coinvolto esperti dal Presidente di Giuria il regista, attore e autore Massimo Andrei che ha sposato i valori di sostegno al cinema e di volontariato culturale della Cultural Classic ed ha nominato per la commissione tecnica esperti del settore: l'attrice Cristina Donadio, la giornalista Emma Di Lorenzo, l'attore Mario Zinno, il presidente del festival cinema Napoli Giuseppe Colella e la professoressa Anna Masecchia (docente FedericoII) con la partecipazione del presidente onorario Don Lino D’Onofrio e del presidente Napoli Cultural Classi dott. Carmine Ardolino. I membri della giuria associativa sono Giuditta Calvanese (VIVA), Brigida Nappi, Raffaele Napolitano, Alessia Urraro, Gabriela Maiello, Lorenzo Maffia, Giuseppe Simonetti.Tra i premiati di rilievo della scorsa edizione, Enrico Melozzi per le musiche, Ernesto Maiux come miglior attore, premio alla carriera a Lando Buzzanca, premio come miglior autore ad Enzo Moscato, EithanPitigliani ed Emanuele Palamara per la regia.Le nomination CoetiCulturalClassic 2018 – i premi per il cinema giovane – sono state annunciate il 14 maggio. Il premio CortoCulturalClassic sono assegnati ai registi, attori, direttori della fotografia e costumisti, e a tutte le maestranze del cinema. La cerimonia dove saranno annunciati i corti vincitorisi terrà il prossimo 27 maggio alle ore 19.30 nella corte interna del Palazzo Ducale di Palma Campania sotto la direzione artistica di Massimo Andrei e la direzione tecnica di Lorenzo Maffia.Le categorie dei CortiCulturalClassic sono 12 con l’assegnazione speciale del premio in onore di Vincenzo Russo rivolti ai corti che meglio ha espresso il messaggio di legalità.Miglior cortometraggioIsabella di Claudio PellizzerMalamenti di Francesco Di LevaRagù Noir di Alfredo Mazzara1.Miglior regiaIl signor Acciaio di Federico CappabiancaLei di Roberto Bontà PolitoRagù Noir di Alfredo MazzaraSogni dell’amore – Roberto PosseUccia di Elena Starace e Marco RendaUomo in mare di Emanuele Palamara2.Miglior attrice protagonistaIsabella – Elisabetta PozziLei – Yuliya MayarchukI sogni dell’amore – Anna Mazzamauro3.Miglior attrice non protagonistaIl padre di mia figliaIsabella – Linda MesserklingerRagù Noir – tutte Roberta Garzia, Felicia Del Prete, Natalia Cretella, Laura Borrelli, Alessandra Borgia4.Miglior documentario premio specialeGli uomini integri di Maria Verde5.Miglior corto straniero premio specialeSandy Beach di Athanas Papastergiou6.Miglior sceneggiaturaIsabella – Claudio PellizzerLei – Celestino PesceL’ultimo ninja – Mattia RicciRagù noir - Alfredo Mazzara e Matteo FestaI sogni dell’amore – Roberto Posse7.Miglior musicaLei - BabelstudiosMalamenti – Francesco ForniRagù Noir – Elliot ParriniUomo in mare – Lilia Scandurra8.Migliori costumiIsabella – Fausto FornasariLei – Giorgia ChiavelliUccia – Vincenzo Russo9.Migliore scenografiaIsabella – Fausto FornasariLei – Valeria Emanuele Marzia MuoioMalamenti –Carmine Guarino10.Miglior cortometraggioIsabella di Claudio PellizzerRagù noir di Alfredo MazzaraUccia di Elena Starace e Marco RendaUomo in mare di Emanuele Palmara11.Miglior fotografiaIsabella – Nicola CattaniRagù noir – Luca CestariUomo in mare – Marcello Montassi12.Miglior montaggioIsabella – Alessandra CernicLei – Roberto Bontà PolitoL’ultimo ninja- Mattia RicciMalamenti – Gianluca PaolettiRagù noir – Salvatore Martusciello13.Miglior attoreIl padre di mia figlia – Giulio ScarpatiMalamenti – Francesco di Leva e Ciro PetroneI sogni dell’amore - Greg14.Miglior attore non protagonistaFueco e Cirasi – Giorgio ColangeliGenerazione Zero – Gennaro CassinoIsabella – Nicola De Buono15.Miglior Cast premi specialiDue volte di Domenico Onorato con gli attori Salvatore, Alfano, Francesco Aricò e Cristina CappelliRagù noir di Alfredo MazzaraGenerazione Zero di Giuseppe CelentanoMiglior Corto ScuolaDentro e fuori la reteFollowerProgetto Vincenzo RussoSola5 mosse per smontare il bulloBullismo 1Bullismo 2Bullismo 3