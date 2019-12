Notte delle lanterne e albero dei desideri, sulle rive dell'Averno

Chi è affascinato dalle leggende e dai rituali alchemici, dalle notti che vogliono essere un po’ magiche, ha davanti a sé l’opportunità di soddisfare questa passione.



È fissato infatti per questo sabato (il giorno 28, e poi di nuovo domenica 29, e il 5 e il 6 gennaio) l’appuntamento con “La notte delle lanterne di Natale. Magie del solstizio al lago d’Averno” – organizzato da “Itinerari storici alchemici a Napoli” (per maggiori informazioni e le necessarie prenotazioni, la pagina Fb e il numero 320/6875887 da usare tramite whatsapp) e ispirato alla storia di “Canto di Natale” di Dickens.



La passeggiata serale (ci si vede alle 20.30) sulle rive del lago – ritenuto dagli antichi porta d’accesso all’Ade – sarà infatti condotta proprio dai tre spiriti del racconto dickensiano: quello del Natale passato, del presente e del futuro, che racconteranno storie legate alla festività.



Inoltre, si ascolteranno anche le spiegazioni su riti antichi e usanze contadine della nostra terra, sulle festività celtiche e medievali, su quelle dedicate al dio Mitra.



A poco a poco, ci si inoltrerà nel bosco, dove si verrà accolti dalle piccole luci disseminate tra i rami e dalle lanterne di carta accese, e dove ci si troverà al cospetto dell’albero dei desideri.



Qui, si potrà scrivere su un foglietto il proprio sogno per l’anno nuovo, lo si appenderà a un ramo, e poi si potrà solo sperare che lo spirito del Natale futuro lo esaudisca.



Nell’attesa, si accenderà il fuoco della Yule (la festa del solstizio d’inverno, nella tradizione germanica precristiana), nel quale verrà sciolto del piombo, la cui forma darà risposta alle domande che i partecipanti potranno porre.



Insomma, se i desideri non si avvereranno, se le risposte non saranno chiare o soddisfacenti, si sarà comunque trascorsa una serata diversa, sicuramente carica di bellezza e suggestione – che un po' magiche lo sono comunque.