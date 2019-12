Al teatro Sannazaro torna l'Arcobaleno napoletano

Musica, cultura, tradizione, sport, istituzioni ed imprenditoria per le eccellenze della Campania. È “L’Arcobaleno napoletano”, l’ottava edizione del premio ideato dall’attrice e cantante Anna Capasso - diretto artisticamente da Diego Paura - che si terrà il prossimo 9 dicembre alle ore 20 al teatro Sannazaro di Napoli. A condurre l'evento, per la prima volta, saranno Gigi & Ross, mentre non mancheranno le tradizionali “incursioni” di Enzo Calabrese.



La serata è organizzata, per l'ottavo anno consecutivo in collaborazione con la Fondazione Melanoma onlus diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli. L'evento vanta il patrocinio morale del Comune di Napoli. Nel corso della kermesse, dedicata alla memoria di Ileana Bagnaro, scomparsa a 54 anni per un male incurabile, saranno consegnati riconoscimenti a personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, della società civile e dell'imprenditoria che si sono maggiormente contraddistinti anche fuori dai confini regionali.