Benji & Fede, per il nuovo album «Good vibes» firmacopie alla Feltrinelli

la Feltrinelli, piazza Garibaldi martedì 29 ottobre alle 15:30. Good Vibes è il titolo del nuovo disco di Benji & Fede, in uscita il 18 ottobre. La loro è stata un’estate di successo, grazie ai primi posti nelle classifiche di vendita e di streaming con la loro hit “Dove e Quando”, che è stata premiata come la canzone più venduta dell’estate da Fimi/GFK sul palco del Power Hits Estate ieri sera all’Arena di Verona. “Dove e Quando” ha raggiunto, inoltre, la certificazione di Doppio disco di Platino, è tra i brani più trasmessi dalle radio italiane (in top 10 della classifica di Earone), ed è stabile nelle classifiche italiane dove rimane stabile nella top 5 di Spotify, Apple, iTunes e Shazam.

firmano copie del loro nuovo album a