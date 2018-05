Briga presenta il suo nuovo album a Eboli e Mugnano

Giovedì 24 Maggio 2018, 13:18 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 13:18

“Esce il video di #checosacisiamofatti su YouTube!” con un post sulla sua pagina Facebook Briga annuncia che è online su YouTube la clip ufficiale di “Che cosa ci siamo fatti” (Honiro Label/ Sony Music), primo singolo estratto dall’omonimo album di inediti attualmente in radio e disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.Il cantautore ne parla così: “Il video nasce da una mia idea che si sviluppa sotto la regia dei “Trilathera”. Per questo nuovo album ho scelto di stravolgere il mio stile musicale e di assecondare questo cambiamento su tutto il piano della comunicazione, anche e soprattutto a livello iconografico. Già dagli shooting effettuati con i quali ho deciso di lanciare il mio nuovo progetto discografico, emerge la volontà di rimarcare l’idea di concept-album, con la scelta di location suggestive ed evocative come un supermarket notturno, una piscina vuota o un vecchio tram degli anni 50. Per questo video mi sono proposto di non voler scrivere una vera e propria sceneggiatura, ma di lasciar spazio ad un susseguirsi di immagini confuse, altalenanti e sporche, atte a descrivere l’alternarsi dei miei stati d’animo. La vita a volte sembra una stanza vuota, che bisogna imparare a riempire. Io cerco di farlo con i sogni, gli amici, la musica e i viaggi”.Briga nel suo tour presenterà il sul album il 10 giugno al centro commerciale Le Bolle di Eboli e il 10 giugno all'Auchan di Mugnano.