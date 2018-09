Esce oggi Jerusalem, nuovo singolo di Raiz & Radicanto

Venerdì 28 Settembre 2018, 17:50

Esce oggi “Jerusalem” feat. Mauro Pagani, il nuovo singolo di Raiz & Radicanto, che anticipa l’album “Neshama”, in uscita il 7 ottobre per Arealive con il contributo di Puglia Sounds. Il disco sarà interamente dedicato alla musica e alla tradizione degli ebrei sefarditi, ovvero quelle comunità espulse dalla Spagna nel 1492 che, malgrado la dispersione in tutto il mediterraneo, mantennero un solido legame linguistico e culturale con la ‘ex’ madrepatria.“La canzone - spiega Raiz - è uno dei due brani del disco non ascrivibili al patrimonio tradizionale, bensì una hit internazionale di Alpha Blondie, artista reggae africano che la pubblica nel 1986 nell’omonimo album. L’arrangiamento – completamente ripensato da Giuseppe De Trizio, e che vira decisamente verso il pop acustico africano – e l’aggiunta di versi tratti dal Libro dei Salmi e dalla preghiera, rendono questa versione alquanto originale. Ciliegina sulla torta: il violino del grande Mauro Pagani”.