Expert show, parata di star per gli auguri il 31 dicembre

Quest’anno si sa, sarà impossibile festeggiare il capodanno in piazza. Ma non per questo le buone abitudini si devono perdere e non significa che non ci possa scambiare gli auguri.

E allora ci hanno pensato loro, gli esperti!

Mezzanotte con chi vuoi, nel pomeriggio insieme a noi, è questo il titolo del #thexpertshow, l’evento in streaming che le piattaforme Expert della Campania del gruppo Mallardo, NewElectronics, Parente e Somma, hanno pensato come omaggio ai propri clienti, per ringraziarli per l’affetto e la preferenza msotrata nel corso dell’anno.

Il parterre sarà quello dei grandi eventi: Clementino, Peppino di Capri, Simone Schettino, Joelier, Andrea Sannino, Biagio Izzo, Arteteca, Fatima Trotta, Lello Musella, Peppe Iodice, Ciro Giustiniani, Valentina Stella, Mery Esposito, Carolina e Rafel o pazz, Peppe Laurato, Ivan Granatino, Monica Sarnelli, Gianluca Manzieri, Rosalia Porcaro, sono solo alucni, degli artisti che si esibiranno in diretta streming per regalare ai clienti Expert, un pomeriggio di diveritmento, Tutti magistralmente presentati da Luca Sepe.

L’appuntamento è dunque per il 31/12/2020 alle ore 15, e l’evento sarà visibile su tutte le pagine FB del gruppo, nonche su CRC Targato Italia 100.5 FM e canale 620 DTT, Videonola Canale 88 DTT, Teleclub Italia e naturalmente sulle pagine Fb del mattaore e padrone di casa Luca Sepe

E allora che dire, non ci resta che collegarci tutti alle ore 15 del 31, per brindare insieme

© RIPRODUZIONE RISERVATA