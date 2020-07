Falanga Acustica, le giovani band ​di San Giorgio a Cremano suonano a Villa Falanga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovani in musica nel parco. Giovedì 16 luglio dalle 18 insi svolgerà, l'evento gratuito in cui si esibiranno diverse band musicali di San Giorgio a Cremano . La manifestazione musicale voluta dall'amministrazione, guidata dal sindaco Zinno, attraverso l'assessorato alle Politiche Giovanili, si pone l'obiettivo di offrire ai ragazzi spazi e opportunità di aggregazione e socialità e far emergere i talenti del territorio. Falanga Acustica nasce da un'idea dell'associazioneche ha contribuito all'organizzazione dell'evento gratuito e aperto alla città.I giovani musicisti suoneranno dal vivo tra gli alberi nel parco della sede della Città dei Bambini e delle Bambine, suddivisi in quattro postazioni e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Sono già diverse le band che si esibiranno ma l'amministrazione intende offrire la possibilità anche ad altri giovani tra i 15 e i 25 anni di suonare prenotando spazio e orario entro il 12 luglio alla seguente mail: info@libreriabottegadelleparole.itDirettore artistico sarà Mario Ascione. Tra i musicisti, giovani gruppi del Liceo Carlo Urbani e della New Accademia Sonora. Ospite, Tony Miele che chiuderà la manifestazione alle 20.«Abbiamo voluto creare un'opportunità di per i nostri giovani talenti che potranno farsi conoscere, suonando tra gli alberi del parco - spiega il sindaco- ma anche per tanti altri ragazzi che potranno ascoltarli e riunirsi per un piacevole pomeriggio di svago in un luogo di aggregazione qual'è Villa Falanga, ovviamente nel rispetto delle norme imposte dal distanziamento fisico".«Grazie alla direzione artistica di Mario Ascione - conclude l'assessore alle Politiche Giovanili,- e alla Bottega delle Parole, abbiamo portato avanti l'idea di riunire in un parco aperto alla città i giovani e la musica perchè la nostra città ha spazi da offrire e talenti da presentare».