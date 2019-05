Fondazione Pietà de' Turchini presenta Ingenium Ensemble in «Deliciae Musicales»

Giovedì 2 Maggio 2019, 16:16

Sabato 4 maggio alle ore 20.30, nella storica sede della Chiesa di Santa Caterina da Siena (via Santa Caterina da Siena 38, Napoli), la Fondazione Pietà de’ Turchini presenta “Deliciae Musicales”, il concerto della formazione vocale slovena Ingenium Ensemble che ribadisce il senso di contaminazione tra le diverse tradizioni musicali espresso da “Note d’Altrove”, leitmotiv della stagione 2018/19 della Fondazione.L’“assaggio musicale” di Ingenium Ensemble per la Fondazione Pietà de’ Turchini è una sintesi, trasversale alle epoche e alle temperie, delle grandi prove della musica “alta” e “popolare” dell’Est europeo, insieme con i brani delle culture musicali frequentate dalla formazione in dieci anni di attività. Canti popolari sloveni, musica ortodossa inclusa, e scritture e arrangiamenti inediti vengono affiancati dai brani tradizionali britannici e tedeschi, dai capolavori di Dvořák e Monteverdi, dalle composizioni dei contemporanei Maurice Duruflé, Alfred Schnittke e il suo ardito polistilismo, e il connazionale Damijan Močnik. Infine, Ingenium Ensemble sceglie, con la grande libertà intellettuale dei suoi giovani e talentuosi performer, i brani preferiti, cantati insieme fin dall'inizio della comune carriera: è il caso, ad esempio, di «Ego sum panis vivus», scritto dal tenore Blaž Strmole, tra i componenti dell’ensemble.Ingresso a pagamento. Biglietto unico € 5,00.Per informazioni 081402395 e coordinamento@turchini.it.Programmi e note di sala su www.turchini.it.Ingenium Ensemble è la formazione vocale nata a Lubiana nel 2009, e composta da Blanka Čakš (soprano), Petra Frece (mezzosoprano), Blaž Strmole (tenore), Domen Anžlovar (tenore), Matjaž Strmole (baritono) e Žiga Berložnik (basso). Nel maggio 2014, l’ensemble ha ricevuto i premi più importanti del Concorso Internazionale A Cappella di Lipsia - il premio del pubblico e il premio speciale (presentato dal gruppo ospitante Amarcord) per il miglior gruppo non amplificato a cappella e la canzone non amplificata meglio eseguita. Nell'agosto 2014, gli Ingenium hanno vinto nella categoria dei gruppi vocali e in quella dedicata alle musiche del Rinascimento e hanno ottenuto due primi premi nella competizione internazionale Polifonico ad Arezzo (Italia), ottenendo il punteggio più alto dell'intera competizione. Nel novembre 2014 hanno vinto sia nella categoria delle composizioni secolari che profane e hanno anche ricevuto il premio del pubblico nel prestigioso concorso corale internazionale a Tolosa (Spagna). Nel 2014 hanno pubblicato il loro primo album musicale "Ingenium". Nel gennaio 2015 Ingenium Ensemble ha ricevuto l'Emblema d'oro per gli eccezionali risultati raggiunti nella musica vocale dal JSKD (Fondo pubblico sloveno per le attività culturali).L'ensemble esegue principalmente madrigali e mottetti del periodo rinascimentale, arrangiamenti di canzoni popolari slovene e nuovi pezzi contemporanei composti dai giovani autori sloveni. Lo scopo principale dell'ensemble è quello di presentare capolavori raramente eseguiti o addirittura sconosciuti, promuovendo i giovani compositori e aumentando la qualità del suono e delle prestazioni stesse.