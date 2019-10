Il mito di Michael Jackson alla Reggia di Portici

Giovedì 3 Ottobre 2019, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mito di Michael Jackson, che ha segnato musicalmente intere generazioni, torna a rivivere alla Reggia di Portici: Wang Jie Jackson, il principale sosia dell’indimenticabile cantante e ballerino statunitense, è stato oggi giovedì 3 ottobre del MAVV, il Museo dell’Arte della Vite e del Vino, situato nella Reggia di Portici. La tappa all’ombra del Vesuvio fa parte del breve tour di Wang Jackson in Italia, con spettacoli a Roma e nel Salento.“Wang – sottolinea Eugenio Gervasio, CEO & Fonder del MAVV – è un artista molto conosciuto a livello mondiale, un amante del bello, affascinato dalla cultura, dalla storia e dalle bellezze architettoniche italiane”. Da qui la visita alla Reggia di Portici e al MAVV, che, a pochi mesi dalla sua inaugurazione, si conferma una tappa importante per gli amanti della cultura e dell’arte legati al vino.Al sosia della pop star è stata donata dal Museo anche una “ t-shirt opera d’arte” realizzata per l’occasione dall’artista Petra Scognamiglio.Ed è proprio il vino l’ulteriore motivo della visita in Campania del sosia di Michael Jackson: Wang è molto interessato alla sana alimentazione mediterranea, e in particolar modo affascinato dal vino. Venerdì sarà a Taurasi per visitare le cantine che producono il prestigioso Rosso DOCG, e per immergersi nei vigneti storici, con piante centenarie.