Ketama126 in concerto al Common Ground per Noisy Club, la rassegna off dell'Arena Flegrea

Giovedì 5 marzo arriva al Common Ground il rapper e producer Ketama126, in concerto per il Noisy Club. Dopo le esibizioni di Gio Evan e Mezzosangue, il terzo appuntamento con la rassegna off promossa dall’Arena Flegrea - che anticipa i concerti estivi del Noisy Naples Fest - ospita il giovane artista nato a Latina nel 1992 ma romano d’adozione, membro della Love Gang, la crew protagonista della nuova scena rap della capitale.



Grazie a testi senza filtri e a un’attitudine unica in cui spiccano magnetismo e pose genuine da rockstar, Ketama126 (al secolo Piero Baldini) si è consacrato nella scena urban italiana e distinto per uno stile che fonde un linguaggio diretto a una vena romantica oscura. Nei 14 brani di “Kety”, il suo quarto e ultimo album uscito per Sony Music, ha ribadito di non volersi affatto autocensurare: storie notturne, con piaceri e vizi in primo piano e una capacità di introspezione che può sorprendere solo chi ha pregiudizi verso la sua generazione.



Gli ospiti del disco sottolineano la considerazione artistica che ha ottenuto in questi anni: dalla presenza speciale di Franco Califano in “Cos’è l’amore” passando per le altre di Tedua, Fabri Fibra, Massimo Pericolo, Speranza, Franco126, Generic Animal e Noyz Narcos.



A Napoli, Ketama 126 sarà accompagnato come per il testo del tour dai Blisterz, la band composta da Carlo Zollo (chitarra), NKO Drumz (batteria) e Nino Brown (tastiere e sequenze).



I prossimi appuntamenti del Noisy Club: giovedì 19 marzo tornano a esibirsi a Napoli i Subsonica con “Microchip Temporale”, lavoro che celebra con remix e duetti i 20 anni del loro album cult “Microchip Emozionale”. Il 3 aprile toccherà invece al cantautore irpino Ghemon, mentre il 18 aprile sarà la volta di Dente che presenterà in anteprima il suo nuovo lavoro discografico. © RIPRODUZIONE RISERVATA