Dai dischi in console con centinaia di persone in pista, alla musica selezionata dalla stanza di casa con un pubblico che diventa virtuale. La quarantena per un dj come il napoletano Christian Ciotola è diventata l'occasione per rivolgersi ai suoi follower non solo dal punto di vista musicale. Perché nelle sue dirette prova anche a creare connessione e lanciare degli appelli



«Mai come ora ci sentiamo così uguali, e così connessi. Tutti hanno dovuto stravolgere la quotidianità, archiviando momentaneamente la propria attività professionale e molti aspetti della propria routine. Questa realtà abbraccia anche tutti quei lavori che sono in connessione con il mondo della notte. Le discoteche, i club, i piccoli locali hanno dovuto chiudere i battenti impossibilitando il loro scopo principale: regalare sorrisi, spensieratezza, e senso di libertà.

In assenza della nostra “culla”,io e tanti colleghi, stiamo cercando di dare il massimo per non far fermare la musica tramite i social network, che purtroppo non potranno mai essere vettori ,attraverso uno schermo lontano, delle medesime sensazioni ed emozioni che la musica in un club ti può donare.

Personalmente nelle mie dirette sto cercando anche di sensibilizzare all’argomento le persone che mi seguono, parlando di tutto quello che c’è dietro ad un apparente semplice evento andando ad argomentare nel dettaglio i ruoli degli “invisibili” ossia coloro che sono dietro le quinte, il quale lavoro è essenziale quanto la figura del dj, un po’ come le fondamenta solide del nostro edificio musicale. Spesso invito sulle pagine dei miei social addetti ai lavori, direttori artistici, organizzatori, Pr, tecnici, creativi, e tutti coloro che permettono la realizzazione dello spettacolo. L’idea è quella di sensibilizzare gli spettatori a 360° e far capire che anche dietro una piccola serata in un club ci sono innumerevoli persone coinvolte per rendere una notte speciale.

Sul mio canale Instagram @chrisbowlmusic questa sera ci sarà Giovanni Setola direttore artistico e organizzatore di tanti eventi della nostra città e non solo.

Parleremo sopratutto di come avviene la selezione musicale all’interno di un party e di conseguenza di come come scegliere il dj giusto per l’evento, ed infine le modalità di approccio iniziale con il publico per un dj emergente.

Ad oggi riempio le mie giornate concentrandomi sulla produzione e posso già annunciare che dal mese di Maggio ci sarà più di una sorpresa.

Quello che mi manca di più sono i sorrisi delle persone, quelli sinceri, i loro occhi pieni di vita che si riempiono di luce ad ogni nuovo brano passato, mi mancano tutti quelli che ti vengono a salutare in consolle chiedendoti come stai, e rispondere: Bene, perché i dj’s stanno SEMPRE bene… mi mancano quei volti spensierati che purtroppo ora sono nascosti da una mascherina ma che spero di vedere presto tornare a brillare sotto le luci dei palchi». Sono le sue parole in una lettera molto sentita che ha voluto scrivere ai suoi follower. Ultimo aggiornamento: 16:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA