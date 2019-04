Mahmood in concerto a Pozzuoli il 3 maggio, unica tappa in Campania

Domenica 14 Aprile 2019, 13:34

POZZUOLI. Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo sarà in concerto a Pozzuoli al "Duel" il 3 maggio prossimo. Sarà l'unica tappa in Campania del tour del cantante chiamato "Good Vibes" che aprirà il 30 aprile a Livorno. Una serie di concerti nei più importanti club italiani che, poi, toccherà Bari, Bologna, Padova, Firenze, Teramo, Catania e Roma. Si prevede il tutto esaurito a Pozzuoli per Mahmood che ha scalato le classifiche con il brano "Soldi", per lui doppio disco di platino e costantemente sulle radio nazionali. Primo nelle classiche tra i più brani venduti e i più ascoltati con il suo video su Youtube che segna oltre le 65milioni di visualizzazioni. Il 17 aprile parteciperà al London Eurovision Party per esibirsi dal vivo davanti al pubblico londinese prima del vero e proprio Eurovision Song Contest di Tel Aviv, dal 14 al 18 maggio.